Bà ngoại 6X giảm 12,5 kg mỡ, trẻ hóa 17 năm tuổi sinh học

Cựu nhà báo Quế Anh, sinh năm 1966, từng đảm nhận vị trí Trưởng đại diện Báo Nhân Dân tại Liên bang Nga, vốn chú trọng ngoại hình và từng có vóc dáng cân đối. Thời trẻ, cô cao 1,6 m, nặng khoảng 50-52 kg. Sau hai lần sinh nở và bước qua tuổi 50, cô bắt đầu tăng vòng hai, việc kiểm soát cân nặng không còn dễ dàng như trước.

Từ nhịn ăn giảm cân đến quyết định 'chi 5 chỉ vàng'

Để giữ dáng, Quế Anh từng thử nhiều cách: làm dịch vụ tan mỡ bụng, uống thuốc giảm cân, nhịn ăn ba tuần chỉ uống nước, rồi nhịn ăn gián đoạn 16/8 suốt hai năm. Do chủ yếu tự tìm hiểu trên mạng, thiếu kiến thức dinh dưỡng bài bản, các phương pháp này không mang lại hiệu quả như cô kỳ vọng.

Nghỉ hưu được gần một năm, cô gần như buông xuôi, không còn đo vòng eo. Có thời điểm vòng đùi lên tới 58 cm, hai đùi cọ vào nhau khi đi lại, nhưng cô vẫn không nghĩ đó là vấn đề đáng lưu tâm.

Năm 2023, Quế Anh bị gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, chỉ số mỡ nội tạng ở mức 10 và tỷ lệ mỡ cơ thể lên tới 37%. Với chiều cao 1,6 m, cô nặng suýt soát 60 kg, vòng eo 78 cm và vòng bụng 86 cm.

Bước ngoặt đến năm 2023, trong một lần khám sức khỏe. Bác sĩ thông báo cô bị gan nhiễm mỡ độ 1, cholesterol ở mức 6,2 mmol/L, vượt ngưỡng tham chiếu. Kết quả đo thành phần cơ thể bằng máy InBody cho thấy chỉ số mỡ nội tạng ở mức 10, tỷ lệ mỡ cơ thể 37%. Khi đó, cô nặng gần 60 kg, vòng eo 78 cm, vòng bụng 86 cm.

"Vì sức khỏe, tôi không thể chần chừ và tiếc tiền nữa. Tôi không chấp nhận việc biết mình có nguy cơ bệnh tật, mỡ nội tạng cao mà vẫn chọn giữ tiền thay vì sức khỏe", Quế Anh nói. Tháng 9/2023, cô chi khoản tiền tương đương 5 chỉ vàng để có người hướng dẫn, theo sát chế độ dinh dưỡng và tập luyện.

Giảm 12,5 kg mỡ, 16 cm vòng eo sau 180 ngày

Cựu nhà báo từng nghĩ giảm cân đồng nghĩa với nhịn ăn, chịu đói. Vì vậy, khi được hướng dẫn cách ăn đúng, cô bất ngờ vì việc điều chỉnh không khó như tưởng tượng.

"Tôi học được rất nhiều về dinh dưỡng khi xác định phải khiêm tốn học hỏi, không thể nghĩ mình đã biết, đã nhiều kinh nghiệm giảm béo. Nếu biết và làm đúng rồi thì sao mình vẫn béo, vẫn phải đi tìm giải pháp?", cô nói.

Sau 90 ngày đầu, cô giảm 6,5 kg mỡ, tăng 1,6 kg cơ, vòng eo nhỏ đi 12 cm. Ba tháng tiếp theo, cô giảm thêm 6 kg mỡ và 4 cm vòng eo. Tổng cộng sau 6 tháng, cô giảm 12,5 kg mỡ, vòng eo giảm 16 cm, chỉ số mỡ nội tạng từ 10 xuống 4. Tuổi sinh học của cô hiện trẻ hơn tuổi thật 17 năm.

Quế Anh ở tuổi 60, nặng 47-49 kg, tuổi sinh học trẻ hơn tuổi thật 17 năm.

Thực đơn những ngày này luôn có đủ ba bữa ăn với đủ 4 nhóm dinh dưỡng: chất xơ từ rau củ, tinh bột, đạm từ thịt và nguồn đạm thực vật (còn gọi là đạm phi thịt). Cùng với dinh dưỡng, Quế Anh áp dụng các bài tập nhẹ nhàng 30 phút/buổi, tuần tập 4 - 5 lần.

"Từ người chẳng bao giờ tập tành, tôi bắt đầu thích vận động. Chỉ một chút thôi nhưng cơ thể khỏe hẳn, tinh thần sảng khoái", cô kể.

Theo Quế Anh, ăn uống đúng cách quyết định khoảng 70-80% kết quả cô đạt được. Điều cô thu về không chỉ là số đo mà còn là kiến thức và thói quen: kiểm soát cân nặng không cần ăn kiêng khắc nghiệt, mà cần ăn cân bằng, chọn thực phẩm phù hợp và duy trì đều đặn.

Cựu nhà báo 6X hiện duy trì mức cân ổn định trong khoảng 47 - 49 kg.

Vẫn ăn sầu riêng, bánh trung thu

Vốn hảo ngọt, Quế Anh mê sầu riêng, trái cây ngọt, chocolate và bánh trung thu. Trước đây, cô nghĩ muốn giảm cân phải bỏ hết những món này. Hành trình vừa qua cho cô thấy vẫn có thể ăn món mình thích, miễn điều độ.

"Vào mùa, tủ nhà tôi gần như không bao giờ hết sầu riêng. Mùa vải, mùa nhãn hay Trung thu, tôi vẫn thưởng thức, không kiêng đến mức mất vui", cô kể.

Điều cô tự hào nhất là bỏ được thói quen ăn vặt. Trước kia, khoảng 14-15h mỗi ngày, cô thường thèm ăn và khó cưỡng việc tìm thứ gì đó nhấm nháp. Giờ tình trạng này hiếm khi xảy ra.

Nhờ hiểu về dinh dưỡng nên chế độ ăn uống của Quế Anh không hề cầu kỳ, có thể tận hưởng bữa cơm nhà ấm cúng cùng cả gia đình.

Thành hình mẫu của bạn bè đồng trang lứa

Ba năm sau khi giảm mỡ thành công, Quế Anh vẫn duy trì lối sống lành mạnh. Mỗi ngày cô ăn 4-5 bữa, gồm ba bữa chính, hai bữa phụ, không bỏ hẳn tinh bột. Gần đây, cô tập thêm pilates để cơ thể dẻo dai, săn chắc.

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy cô ăn uống đầy đủ, ngon miệng. Chính chồng cô từng thắc mắc vợ giảm cân mà sao vẫn ăn nhiều. Một số người khác tò mò vì thực đơn trông ngon, dễ làm, thậm chí xin ảnh trước và sau của cô để làm động lực. Được nhìn nhận như một hình mẫu giúp cô có thêm động lực chăm sóc bản thân và chia sẻ kinh nghiệm với chị em cùng lứa.

Ở tuổi 60, Quế Anh không xem tuổi tác là rào cản mà tích cực truyền năng lượng, trở thành nguồn cảm hứng cho con cái lẫn bạn bè, người quen. Trong ảnh, Quế Anh bên con gái đầu lòng, sinh năm 1991.

"Giá trị của hành trình không chỉ nằm ở vòng eo nhỏ hơn mà ở kiến thức, thói quen và ý thức chăm sóc sức khỏe. Dáng đẹp phải đi cùng sức khỏe tốt và tinh thần năng động. Phụ nữ ở tuổi nào cũng có thể đẹp, chỉ cần đừng bỏ bê bản thân", cô nói.

Ảnh: NVCC