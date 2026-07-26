Thanh Thủy 'đọ sắc' với nàng hậu sở hữu đôi chân dài 1m22

Thanh Thủy và Lương Thùy Linh mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Hà Nội cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Không chỉ ghi điểm bởi thần thái tự tin, 2 nàng hậu còn khiến khán giả trầm trồ với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trong những khung hình được đăng tải, hai nàng hậu đều diện đầm trắng, tự tin tạo dáng bên nhau với thần thái rạng rỡ.

Mỗi người mang một vẻ đẹp riêng nhưng đều toát lên sự cuốn hút, khiến màn "đọ sắc" nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn xuất hiện chung của Thanh Thủy và Lương Thùy Linh, cho rằng cả hai đều sở hữu nhan sắc nổi bật và ngày càng nhuận sắc.

Thanh Thủy và Lương Thùy Linh vốn có mối quan hệ thân thiết trong làng giải trí. Mỗi lần cùng tham gia một chương trình hay sự kiện, cả hai đều thoải mái trò chuyện, tương tác và không ngần ngại lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Sự gần gũi của hai người đẹp nhiều lần nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Nhan sắc thăng hạng của Thanh Thủy.

Từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu, 2 người đẹp đều tích cực tham gia các hoạt động showbiz, đặc biệt là các dự án cộng đồng.