8 thực phẩm giàu chất xơ hỗ trợ giảm mỡ bụng sau tuổi 50

Vì sao người trên 50 dễ tích mỡ bụng?

Sau tuổi 50, việc giảm mỡ bụng trở nên khó khăn hơn do sự thay đổi hormone và giảm khối cơ. Ở phụ nữ, những thay đổi hormone trong giai đoạn tiền mãn kinh đến sau mãn kinh còn có thể làm thay đổi sự phân bố mỡ, khiến mỡ có xu hướng tích tụ nhiều hơn ở vùng bụng.

Nếu lượng thức ăn vẫn giữ như trước nhưng mức tiêu hao năng lượng giảm, phần năng lượng dư thừa có thể được dự trữ dưới dạng mỡ.

Mỡ bụng, đặc biệt mỡ nội tạng, đáng quan tâm vì có liên quan đến tăng nguy cơ kháng insulin, đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và một số rối loạn chuyển hóa.

Người trên 50 cần bao nhiêu chất xơ mỗi ngày?

Nhu cầu chất xơ phụ thuộc vào tuổi, giới tính, tổng năng lượng ăn vào và tình trạng sức khỏe. Theo khuyến nghị dinh dưỡng của Hoa Kỳ, người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 14 g chất xơ/1.000 calo. Với người từ 51 tuổi trở lên, mức tham khảo thường:

- Nam giới 51 - 70 tuổi: khoảng 30 g chất xơ/ngày.

- Nam giới trên 70 tuổi: khoảng 30 g/ngày.

- Nữ giới 51 - 70 tuổi: khoảng 21 g/ngày.

- Nữ giới trên 70 tuổi: khoảng 21 g/ngày.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ ít nhất 25 g chất xơ tự nhiên mỗi ngày.

Như vậy, thay vì cố đạt một con số thật cao, người trên 50 tuổi có thể hướng tới khoảng 25 - 30 g chất xơ mỗi ngày, tùy giới tính, mức năng lượng cần thiết và tình trạng sức khỏe.

Điều quan trọng là chất xơ nên được cung cấp chủ yếu từ rau, quả, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, thay vì phụ thuộc vào thực phẩm bổ sung chất xơ.

Những thực phẩm giàu chất xơ, hỗ trợ giảm mỡ bụng, tốt cho tuổi trung niên. Ảnh minh họa AI.

Chất xơ giúp giảm mỡ bụng như thế nào?

Muốn giảm mỡ bụng, tổng thể chế độ ăn vẫn phải phù hợp với nhu cầu năng lượng và cần kết hợp vận động. Chất xơ không có tác dụng trực tiếp làm giảm mỡ bụng, tuy nhiên chất xơ có thể giúp:

Tăng cảm giác no

Chất xơ, đặc biệt chất xơ hòa tan và một số loại chất xơ có khả năng tạo gel, làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp cảm giác no kéo dài hơn. Khi no lâu, người ăn có thể giảm nhu cầu ăn vặt hoặc giảm tổng lượng thức ăn trong ngày. Đây là một trong những cơ chế giúp chế độ ăn giàu chất xơ hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chất xơ hòa tan có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó giúp đường huyết sau ăn tăng chậm hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với người có nguy cơ kháng insulin hoặc đái tháo đường type 2. Kiểm soát tốt đường huyết và tổng năng lượng có thể hỗ trợ quản lý cân nặng và mỡ nội tạng.

Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Một số loại chất xơ được vi khuẩn đường ruột lên men để tạo ra các acid béo chuỗi ngắn như butyrate, acetate và propionate. Các chất này có vai trò trong sức khỏe đường ruột và quá trình chuyển hóa.

8 thực phẩm giàu chất xơ hỗ trợ giảm mỡ bụng cho người trên 50

Rau xanh

Rau lá xanh như rau cải, cải bó xôi, rau muống, súp lơ... cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi.

Nên có rau trong cả bữa trưa và bữa tối, đồng thời đa dạng màu sắc thay vì chỉ ăn một loại rau.

Các loại đậu

Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu lăng, đậu gà... vừa giàu chất xơ vừa cung cấp protein thực vật. Đây là nhóm thực phẩm đặc biệt phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng vì chất xơ và protein đều góp phần tạo cảm giác no.

Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, gạo lứt, lúa mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều chất xơ hơn sản phẩm tinh chế. Có thể thay một phần cơm trắng bằng gạo lứt hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt. Tuy nhiên, khẩu phần vẫn cần phù hợp với nhu cầu năng lượng.

Trái cây giàu chất xơ

Táo, lê, cam, ổi, thanh long, kiwi và các loại quả khác đều có thể bổ sung chất xơ. Nên ăn quả nguyên miếng thay vì ép lấy nước, bởi nước ép thường chứa ít chất xơ hơn và dễ khiến lượng đường được tiêu thụ nhanh hơn.

Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh... cung cấp chất xơ cùng chất béo không bão hòa và nhiều vi chất. Do có mật độ năng lượng cao, nên sử dụng khẩu phần vừa phải, khoảng 20 - 30 g hạt/ngày.

Khoai lang

Khoai lang cung cấp carbohydrate, chất xơ và nhiều vi chất. Có thể dùng khoai lang thay một phần cơm hoặc các loại tinh bột tinh chế. Nên luộc hoặc hấp thay vì chiên, đồng thời kiểm soát khẩu phần.

Hạt chia

Hạt chia chứa lượng chất xơ cao và có khả năng hút nước, tạo dạng gel. Có thể thêm một lượng nhỏ vào sữa chua, yến mạch hoặc sinh tố. Tuy nhiên, cần uống đủ nước và không nên ăn lượng lớn hạt chia khô cùng lúc.

Tăng chất xơ thế nào để không đầy bụng?

Nếu trước đây có thói quen ăn ít chất xơ, không nên tăng đột ngột lên 25 - 30 g/ngày. Việc tăng quá nhanh có thể gây đầy hơi, chướng bụng, đau bụng hoặc thay đổi thói quen đi tiêu. Có thể tăng dần lượng rau, quả, đậu và ngũ cốc nguyên hạt trong vài tuần, đồng thời uống đủ nước.

Một cách đơn giản là tăng rau trong bữa chính, ăn trái cây nguyên quả thay cho nước ép và thay một phần ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt.

Người có bệnh đường tiêu hóa, khó nuốt hoặc đang áp dụng chế độ ăn đặc biệt nên hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi tăng đáng kể lượng chất xơ.

Chất xơ chỉ là một phần của chiến lược giảm mỡ bụng. Nếu ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ nhưng tổng lượng năng lượng vẫn dư thừa, cân nặng và vòng eo vẫn có thể tăng.

Để việc giảm mỡ bụng hiệu quả, người trên 50 nên kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ với vận động aerobic như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi và tập sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần, tùy khả năng và tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, tập sức mạnh giúp duy trì khối cơ theo tuổi. Khi cơ được duy trì tốt, khả năng vận động và kiểm soát cân nặng cũng thuận lợi hơn.