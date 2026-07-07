Huyền Lizzie 'Cách em 1 milimet' gợi cảm ở tuổi 37

Mới đây, diễn viên Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng mới đăng tải trên trang cá nhân.

Huyền Lizzie diện bikini ôm sát giúp cô khoe khéo tấm lưng trần gợi cảm, vòng eo thon gọn, săn chắc.

Một số ý kiến nhận xét cô giữ phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ một con.

Vừa qua, Huyền Lizzie đón tuổi 37 với nụ cười rạng rỡ với loạt váy áo và phụ kiện màu trắng, nhan sắc thăng hạng.

Từng là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội, Huyền Lizzie sở hữu nét đẹp trong trẻo, nụ cười tươi và ánh mắt ngọt ngào khiến khán giả yêu mến ngay từ những ngày đầu xuất hiện trên màn ảnh.

Sau khi ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình, Huyền Lizzie không chỉ được nhắc đến với nhan sắc rạng rỡ mà còn với lối diễn tự nhiên, mang lại cảm xúc chân thật cho người xem.

Bên cạnh đóng phim và kinh doanh, nữ diễn viên hướng đến phong cách gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải và yêu bản thân.

Đằng sau vóc dáng ấn tượng là chế độ sinh hoạt khoa học và kiên trì. Nữ diễn viên không theo đuổi việc ăn kiêng khắt khe mà chú trọng tập luyện đều đặn với nhiều bộ môn như yoga, gym, pilates và bơi lội.

Không chỉ gây ấn tượng với body chuẩn chỉnh, Huyền Lizzie còn sở hữu làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ. Đây chính là yếu tố giúp cô luôn nổi bật trong mọi khung hình.

(Ảnh FB nhân vật)