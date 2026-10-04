Bên trong phòng tập của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam
Từ 8h sáng đến 23h đêm, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 duy trì lịch tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia.
Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 đang bước vào những ngày nước rút. Từ 8h sáng đến 23h, phòng tập trở thành địa chỉ quen thuộc của 53 thí sinh.
8h sáng, hành lang phòng tập bắt đầu nhộn nhịp. Các cô gái lần lượt xuất hiện với những chiếc túi cá nhân trên vai.
Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 háo hức xen lẫn hồi hộp trước cơ hội bước lên sân khấu của một trong những cuộc thi nhan sắc danh giá hàng đầu Việt Nam.
Sau khi tới Hải Phòng, 53 thí sinh tham gia buổi tiệc chào mừng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng). Thí sinh Vũ Thị...
Theo Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/10/2026 13:04 PM (GMT+7)