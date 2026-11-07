Bạn gái xách túi tiền tỷ sánh vai thiếu gia nhà Johnathan Hạnh Nguyễn

Trên trang cá nhân, Marie Trâm Anh chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện do thương hiệu đồng hồ cao cấp Rolex tổ chức. Mỹ nhân 24 tuổi diện đầm đen kiểu dáng tối giản, trong khi William Hiếu Nguyễn - con trai út của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - mặc bộ suit bảnh bao, tạo nên hình ảnh đồng điệu với bạn gái. Trâm Anh tiết chế trang sức đi kèm và bổ sung điểm nhấn cho phong cách bằng mẫu túi da cá sấu bạch tạng quý hiếm.

Marie Trâm Anh - William Hiếu Nguyễn dự sự kiện ở Milan, Italy mới đây. Ảnh: IGNV

Món phụ kiện của Trâm Anh là thiết kế Dolce & Gabbana dòng Sicily Himalayan Crocodile, được yết giá 37.700 USD (xấp xỉ 1 tỷ đồng) trên Editorialist. Túi được chế tác từ da cá sấu bạch tạng với bề mặt xử lý mềm mịn như lụa, kết hợp các chi tiết kim loại màu gold. Mặt trong làm từ da cừu phối da cá sấu, sản xuất thủ công tại Italy.

Đây là phiên bản cao cấp của mẫu Sicily, thuộc phân khúc đặc biệt và không có sẵn trên website chính hãng hay tại cửa hàng bán lẻ thông thường. Tác phẩm được sản xuất với số lượng giới hạn hoặc theo mùa, khách hàng phải đặt riêng với thương hiệu và ghi tên trong danh sách chờ để có cơ hội sở hữu.

Thiết kế Dolce & Gabbana Sicily da cá sấu bạch tạng. Ảnh: Editorialist

William Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh hẹn hò khoảng 6 năm qua. Cả hai khá kín tiếng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng đăng hình đi công tác và du lịch khắp thế giới cùng nhau nhưng ít khi để lộ mặt. Gần đây, đôi trẻ mới thoải mái hơn trong việc công khai những khoảnh khắc song hành.

Trâm Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình bạn trai, đặc biệt Tiên Nguyễn - chị gái Hiếu Nguyễn. Hai người đẹp nhiều lần cùng tham dự các show thời trang, sự kiện của nhà mốt quốc tế. Trong đám cưới tại Đà Nẵng cuối năm ngoái, Tiên Nguyễn tiết lộ em dâu tương lai chính là "cộng sự" hỗ trợ ông xã cô - doanh nhân gốc Dubai Justin Cohen - chuẩn bị màn cầu hôn lãng mạn ở Paris.

William Hiếu Nguyễn sinh năm 1999, cao 1,83 m, là con trai út của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn với cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên - tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Anh hiện giữ chức phó tổng giám đốc chiến lược của tập đoàn gia đình, quen biết nhiều nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng.