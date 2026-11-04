Biểu tượng gợi cảm từng trượt ngôi Hoa hậu Hong Kong, U70 lẻ bóng, đẹp rạng ngời

Chung Sở Hồng từng là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Vẻ đẹp của bà không chỉ nằm ở những đường nét gợi cảm mà còn ở thần thái tự nhiên, khỏe khoắn và đầy sức sống.

Biểu tượng nhan sắc và tài năng

Chung Sở Hồng sinh năm 1960 trong một gia đình không giàu có. Năm 19 tuổi, bà quyết tâm đổi đời khi đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1979 để tìm kiếm cơ hội bước chân vào làng giải trí.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, tuy nhiên Chung Sở Hồng gây tiếc nuối khi không giành được những ngôi vị cao. Dù vậy bà vẫn là gương mặt gây chú ý nhất cuộc thi bởi ngoại hình kiều diễm, gợi cảm. Rời khỏi cuộc thi, người đẹp họ Chung bước chân vào làng giải trí xứ hương cảng và nhanh chóng tạo được tiếng vang.

Chung Sở Hồng từng là biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Thập niên 1980, Chung Sở Hồng được xem là biểu tượng nhan sắc và tài năng của làng giải trí Hong Kong, cùng với Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Mai Diễm Phương. Bà để lại dấu ấn qua các phim như Cổ tích mùa thu, Lưu kim tuế nguyệt, Tung hoành tứ hải... Trong đó, hai tài tử Chung Sở Hồng hợp tác nhiều nhất là Trương Quốc Vinh, Châu Nhuận Phát.

Không chỉ tài năng, Chung Sở Hồng ghi dấu ấn với vẻ ngoài rực rỡ. Nữ diễn viên được nhận xét có vẻ ngoài phóng khoáng, tự nhiên, đôi mắt đầy sức hút. Tài tử Thành Long từng nhận xét Chung Sở Hồng mang vẻ đẹp “chim công”, kiêu sa và lộng lẫy. Trong khi đó, nhà văn Lý Ngao gọi diễn viên là “Marilyn Monroe của Hong Kong”.

U70 giải nghệ, đẹp rạng ngời

Năm 1991, Chung Sở Hồng bất ngờ tuyên bố giải nghệ khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Bà kết hôn cùng một doanh nhân ở Mỹ. Sau khi lập gia đình, Chung Sở Hồng cũng chấp nhận từ bỏ sự nghiệp trong làng giải trí để làm người phụ nữ gia đình.

Tuy nhiên đến năm 2007, ông xã Chung Sở Hồng qua đời vì bệnh ung thư đại tràng. Sự ra đi của chồng khiến nữ diễn viên suy sụp và phải mất vài năm vượt qua nỗi sầu muộn.

Kể từ đó, Chung Sở Hồng chọn sống một mình và khá kín tiếng. Bà theo đuổi lối sống lành mạnh, tận hưởng cuộc sống. Khi rảnh rỗi, bà gặp gỡ bạn bè, leo núi, đi bộ đường dài và đi du lịch. Thỉnh thoảng, bà cũng tham gia các sự kiện để giao lưu với mọi người, đồng thời chia sẻ hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Sắc vóc của Chung Sở Hồng ở tuổi ngoài 60.

Ở tuổi 66, Chung Sở Hồng vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi ngoại hình trẻ đẹp cùng cuộc sống sung túc. Dù không đóng phim, song bà vẫn tham gia quảng cáo, đại diện cho một số nhãn hiệu mỹ phẩm, xe hơi. Sở hữu khối tài sản đáng nể nhưng nữ nghệ sĩ rất kiệm lời, không bao giờ khoe khoang đồ hiệu hay thể hiện lối sống xa xỉ.

Những năm gần đây, Chung Sở Hồng dành nhiều thời gian cho đam mê hội họa và nhiếp ảnh. Bà từng tổ chức triển lãm ảnh cá nhân ở Hong Kong.

Nói về bí quyết tươi trẻ ở tuổi xế chiếu, mỹ nhân cho biết bà thường sử dụng thực phẩm hữu cơ, uống trà xanh vào buổi sáng và trưa. Nữ diễn viên sống điều độ, luôn tập thể dục, rèn luyện sức khỏe vào buổi sáng. Môn thể thao Chung Sở Hồng yêu thích nhất là leo núi vì giúp bà rèn sức dẻo dai vừa được tận hưởng phong cảnh thiên nhiên.

Nữ diễn viên có sở thích leo núi, du lịch khám phá thiên nhiên.

Nữ diễn viên nhiều lần cho biết không có ý định quay lại đóng phim. Bà hài lòng với cuộc sống hiện tại vì luôn cảm thấy phong phú và vui vẻ. Biểu tượng sắc đẹp một thời cảm thấy hạnh phúc vì Hong Kong ngày càng nhiều tác phẩm điện ảnh hay, nhà làm phim giỏi.