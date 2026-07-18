Bạn gái hơn tuổi của Lamine Yamal có đủ sức lấn lướt phu nhân Messi?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 15h ET ngày 19/7 (2h ngày 20/7 giờ Việt Nam) tại SVĐ MetLife, Mỹ không chỉ là một cuộc giao tranh đáng chờ đợi mà còn là chương hạ màn của một trong những giai thoại kỳ diệu nhất lịch sử bóng đá. Ít ai có thể ngờ rằng, cuộc đối đầu giữa Lionel Messi và Lamine Yamal tại New Jersey đã được định duyên từ 19 năm trước.

Bức ảnh định mệnh năm 2007 ghi lại khoảnh khắc chàng trai trẻ 20 tuổi Messi lóng ngóng tắm cho cậu bé Yamal mới 5 tháng tuổi trong một chiến dịch từ thiện giờ đây đã trở thành hiện thực lịch sử: cậu bé năm xưa nay đã bước ra sân cỏ thách thức ngai vàng của chính đàn anh. Bên cạnh sức nóng dưới sân cỏ, trận chung kết này còn được đẩy lên đỉnh điểm nhờ màn đọ sắc vóc ở khu vực khán đài VIP giữa phu nhân Antonela Roccuzzo của Messi và cô bạn gái Gen Z nóng bỏng, Ines Garcia của Lamine Yamal.

Antonela Roccuzzo và Messi.

Antonela Roccuzzo, người mẫu sinh năm 1988, từ lâu đã được coi là "đệ nhất phu nhân" vững ngôi vị hàng đầu của thế giới bóng đá. Ở tuổi cận kề 40 và đã trải qua 3 lần sinh nở, bạn đời của Messi vẫn duy trì một phong độ nhan sắc khiến công chúng phải trầm trồ.

Không theo đuổi trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ hay phong cách hở bạo, Antonela chinh phục người hâm mộ bằng làn da bánh mật khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng và một vóc dáng săn chắc nhờ chế độ tập luyện yoga và gym nghiêm ngặt. Thần thái của cô luôn toát lên vẻ thanh lịch, quý phái của một người phụ nữ viên mãn. Mỗi khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng, Antonela luôn ưu tiên những bộ trang phục tối giản nhưng sang trọng tinh tế khẳng định đẳng cấp bền vững bất chấp thời gian.

Vóc dáng nóng bỏng của Antonela Roccuzzo ở tuổi 38.

Chuyện tình của Antonela và Messi từ lâu đã trở thành một biểu tượng cổ tích đẹp đẽ giữa đời thực. Quen biết nhau từ năm lên 9 tuổi tại quê nhà Rosario, cô luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, đồng hành cùng siêu sao người Argentina từ những ngày gian khó cho đến đỉnh cao danh vọng. Hiện tại, cuộc hôn nhân viên mãn của họ bên 3 cậu con trai kháu khỉnh là hình mẫu gia đình hạnh phúc chuẩn mực của làng thể thao thế giới.

Đối trọng trực tiếp với sự thanh lịch của phu nhân nhà Messi chính là Ines Garcia, nàng thơ Gen Z sinh năm 2005 đang nắm giữ trái tim của thần đồng Lamine Yamal. Mang làn gió trẻ trung, phóng khoáng của thế hệ mới, nữ influencer người Tây Ban Nha sở hữu gương mặt sắc sảo với đôi môi mọng quyến rũ, ánh mắt hút hồn và vóc dáng mảnh mai nhưng cực kỳ nóng bỏng.

Ines Garcia và Lamine Yamal.

Trái ngược với phong cách quý phái của đàn chị, người đẹp sinh năm 2005 lại chuộng lối ăn mặc mang đậm hơi hướng Y2K và streetwear năng động. Trên khán đài World Cup, cô luôn biết cách chiếm trọn spotlight truyền thông khi biến tấu những chiếc áo đấu đỏ rực của đội tuyển Tây Ban Nha thành những bộ cánh crop-top táo bạo, khoe trọn vòng eo con kiến săn chắc và năng lượng bùng nổ của tuổi trẻ.

Dù tuổi đời còn trẻ và phải đối mặt với áp lực truyền thông khổng lồ kể từ khi công khai hẹn hò với ngôi sao đắt giá của Barcelona, Ines Garcia vẫn luôn là nguồn động lực to lớn phía sau Yamal. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội và cô cũng luôn xuất hiện thân thiết bên cạnh gia đình Yamal trên khán đài để cổ vũ anh. Chuyện tình nhiệt huyết của họ chính là đại diện tiêu biểu cho thế hệ ngôi sao bóng đá mới.

Ines Garcia gợi cảm ở tuổi 21.

Từ bức ảnh trong phòng tắm năm 2007 cho tới World Cup 2026, dòng chảy của bóng đá thế giới chưa bao giờ ngừng chuyển động. Trận chung kết sẽ tìm ra chủ nhân mới của chiếc cúp vàng danh giá, nhưng trên khán đài, cả Antonela Roccuzzo và Ines Garcia đều đã khẳng định được vị thế của những "nữ hoàng" của giải đấu. Sự giao thoa giữa nét quý phái vượt thời gian và sức trẻ thời thượng chính là nét chấm phá tuyệt vời, làm mềm mại đi sự khốc liệt của trận chiến lịch sử dưới sân cỏ.

Bóng hồng của Messi và Lamine Yamal cùng đọ phong cách trên khán đài.