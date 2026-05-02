Kế hoạch tập luyện 4 tuần hỗ trợ giảm cân hiệu quả và an toàn

1. Nguyên tắc giảm cân: Không chỉ là đốt nhiều calo hơn

BS. Nguyễn Trọng Thủy (nguyên BS. Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và U23 Việt Nam) cho hay, giảm cân về bản chất là tạo ra trạng thái thâm hụt năng lượng, tức tiêu hao nhiều năng lượng hơn lượng nạp vào.

Tuy nhiên, trong tập luyện, mục tiêu không chỉ dừng ở việc đốt càng nhiều calo càng tốt, mà là tối ưu thành phần cơ thể, giảm mỡ nhưng vẫn bảo toàn khối cơ.

Khối cơ đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng. Cơ bắp càng phát triển thì mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ càng cao. Vì vậy, các chương trình giảm cân hiệu quả luôn kết hợp giữa tập luyện sức mạnh và sức bền, thay vì chỉ tập cardio đơn thuần.

Tập cường độ thấp kéo dài có thể cải thiện sức bền và hỗ trợ chuyển hóa mỡ, nhưng mức tiêu hao năng lượng không cao và ít kích thích phát triển cơ. Ngược lại, tập cường độ quá cao liên tục dễ dẫn đến quá tải và tăng nguy cơ chấn thương. Do đó, cách tiếp cận hiệu quả nhất là phối hợp đa dạng cường độ, xen kẽ giữa các giai đoạn nhẹ, trung bình và cao.

Theo BS. Nguyễn Trọng Thủy, việc kết hợp tập sức mạnh và sức bền mang lại hiệu quả kép. Tập sức mạnh giúp duy trì và phát triển khối cơ, từ đó tăng tiêu hao năng lượng lâu dài. Trong khi đó, các bài tập sức bền và HIIT giúp đốt cháy nhiều calo trong và sau buổi tập nhờ hiệu ứng tiêu hao năng lượng dư thừa sau vận động (EPOC).

Một nguyên tắc quan trọng trong lập kế hoạch tập luyện là nên thực hiện các bài tập sức mạnh khi cơ thể còn sung sức, thường là ở đầu buổi tập. Điều này giúp đảm bảo kỹ thuật chính xác và tối ưu hiệu quả kích thích cơ.

2. Kế hoạch tập luyện giảm cân trong 4 tuần

Đối với người tập không chuyên, BS. Nguyễn Trọng Thủy cho rằng, lịch tập hiệu quả nên xen kẽ giữa các ngày vận động-phục hồi, kết hợp linh hoạt giữa chạy bộ, bài tập cường độ cao và tập sức mạnh toàn thân.

Tuần 1: Làm quen với cường độ vận động thông qua các buổi chạy nhẹ kết hợp bài tập sức mạnh cơ bản như chống đẩy, kéo xà hoặc các động tác toàn thân. Thời lượng mỗi buổi khoảng 30 phút, tập trung vào kỹ thuật và nhịp thở.

Tuần 2: Cường độ được tăng dần bằng cách bổ sung các đoạn chạy tăng tốc ngắn và bài tập ngắt quãng. Giai đoạn này giúp cải thiện khả năng tim mạch và bắt đầu kích thích đốt mỡ hiệu quả hơn.

Tuần 3: Cơ thể đã thích nghi tốt hơn với vận động, có thể tăng số hiệp tập sức mạnh và kéo dài thời gian chạy. Các bài tập interval (chạy ngắt quãng) tiếp tục được duy trì để tối ưu tiêu hao năng lượng.

Tuần 4: Chương trình đạt cường độ cao nhất với các buổi tập kéo dài hơn, kết hợp linh hoạt giữa chạy bền, chạy nhanh và bài tập toàn thân. Đây là giai đoạn giúp tối đa hóa hiệu quả giảm mỡ, nhưng vẫn cần đảm bảo ngày nghỉ để phục hồi.

Ngoài ra, để giảm mỡ bụng hiệu quả BS. Nguyễn Trọng Thủy khuyến cáo:

- Tăng vận động hằng ngày: Tăng cường các hoạt động như đi bộ, leo cầu thang, hạn chế ngồi lâu; duy trì vận động nhẹ nhưng thường xuyên giúp tăng tiêu hao năng lượng mà không gây quá tải cho cơ thể.

- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, trong đó kiểm soát năng lượng nhưng vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất cho hoạt động và phục hồi; ưu tiên tinh bột chất lượng từ rau củ, ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế thực phẩm tinh chế, nhiều đường; bổ sung đủ protein để duy trì khối cơ và hỗ trợ chuyển hóa; tăng cường chất béo lành mạnh từ cá, các loại hạt và dầu thực vật; hạn chế đồ uống nhiều đường như nước ép trái cây; tránh để cơ thể rơi vào trạng thái đói kéo dài, đặc biệt khi tập luyện cường độ cao.

3. Số cân nên giảm là bao nhiêu?

BS. Nguyễn Trọng Thủy cho hay, mức giảm cân an toàn thường dao động khoảng 0,5-1 kg mỗi tuần. Giảm cân quá nhanh có thể dẫn đến mất khối cơ, rối loạn chuyển hóa và khó duy trì kết quả lâu dài. Do đó, mục tiêu hợp lý hơn là giảm mỡ bền vững, cải thiện sức khỏe tổng thể và duy trì lối sống lành mạnh.

Một chương trình giảm cân hiệu quả không dựa vào tập luyện cực đoan, mà nằm ở sự kết hợp khoa học giữa tập sức mạnh, sức bền và dinh dưỡng hợp lý. Thay vì tập trung vào con số giảm cân trong thời gian ngắn, người tập nên hướng đến việc cải thiện thành phần cơ thể và duy trì thói quen vận động lâu dài.

Giảm cân bền vững không phải là chạy nước rút, mà là một quá trình thích nghi sinh lý cần được xây dựng một cách khoa học và cá nhân hóa.