Ở tuổi 37, Bảo Thanh vẫn giữ được sức hút riêng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Không còn vẻ trẻ trung, tinh nghịch của cô gái từng ghi dấu ấn trên màn ảnh, nữ diễn viên hiện tại gây chú ý bởi diện mạo mặn mà, đường nét gương mặt hài hòa và thần thái tự tin.

Vẻ đẹp của Bảo Thanh không quá sắc sảo hay phô trương, mà mang nét đằm thắm của người phụ nữ đã đi qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Mới đây, những hình ảnh đời thường được Bảo Thanh chia sẻ trên trang cá nhân tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trong bộ ảnh chào thu, nữ diễn viên lựa chọn phong cách nữ tính, nhẹ nhàng. Mái tóc được tạo kiểu đơn giản, cách trang điểm không quá đậm giúp tôn lên gương mặt đầy đặn, làn da sáng và nụ cười tươi tắn.

Điều dễ nhận thấy ở Bảo Thanh là cô không sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo thường thấy ở những mỹ nhân theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ.

Gương mặt có đường nét mềm mại, đôi mắt biểu cảm cùng nụ cười thân thiện tạo nên diện mạo gần gũi.

Khi diện những bộ trang phục trẻ trung, nữ diễn viên vẫn giữ được nét hồn nhiên; còn trong những thiết kế thanh lịch, cô lại toát lên vẻ đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành.

Khi diện những bộ trang phục trẻ trung, nữ diễn viên vẫn giữ được nét hồn nhiên; còn trong những thiết kế thanh lịch, cô lại toát lên vẻ đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành.

Nhìn lại những hình ảnh từ thời mới bước chân vào nghệ thuật đến hiện tại, có thể thấy diện mạo Bảo Thanh đã thay đổi theo thời gian. Từ cô bé diễn viên có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt lanh lợi, cô trưởng thành thành một phụ nữ có vẻ ngoài mặn mà hơn. Tuy nhiên, nụ cười tươi và nét biểu cảm linh hoạt vẫn là những điểm nhận diện quen thuộc.

Bảo Thanh (sinh năm 1990) là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017. Sau thời gian tạm rời phim truyền hình để chăm lo gia đình và hoạt động sân khấu, Bảo Thanh được khán giả mong đợi trở lại màn ảnh nhỏ.