'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Mới đây, Phanh Lee (Lê Phương Anh) tiếp tục ghi điểm khi tung loạt ảnh mang phong vị cổ điển, khắc họa rõ nét vẻ đẹp chuẩn “quý cô Hà thành” khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Nữ diễn viên lựa chọn áo dài xanh pastel nhẹ nhàng, phom dáng kín đáo nhưng tinh tế. Chất liệu mềm rũ cùng họa tiết hoa lá được xử lý khéo léo giúp tổng thể vừa cổ điển, vừa mang hơi thở hiện đại.

Không cần những thiết kế cầu kỳ hay đường cắt táo bạo, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ thần thái dịu dàng, sang trọng đúng chất phụ nữ Hà Nội xưa.

Điểm nhấn của tạo hình còn nằm ở cách "nàng dâu hào môn" lựa chọn phụ kiện là vòng ngọc trai, hoa tai ánh vàng, kiểu tóc uốn sóng bồng bềnh. Tổng thể tạo hình của Phanh Lee gợi nhớ hình ảnh những thiếu nữ Hà thành thanh lịch của thập niên cũ.

Không gian chụp ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng với bối cảnh phố cổ, cửa gỗ cũ, những vật dụng quen thuộc như tờ báo, ly trà, giỏ hoa… Từng chi tiết nhỏ đều góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội trầm mặc, hoài niệm.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên.

Nhiều ý kiến cho rằng, ở Phanh Lee có sự giao thoa hài hòa giữa nét đẹp hiện đại và vẻ duyên dáng cổ điển. Không cần phô trương hay gây sốc, hình ảnh của cô vẫn đủ sức thu hút nhờ sự tinh tế và gu thẩm mỹ ổn định.

Phanh Lee từng được biết đến qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ với hình tượng nhẹ nhàng, nữ tính. Ngoài diễn xuất, cô còn gây ấn tượng bởi phong cách sống kín tiếng, ít scandal.

Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật sôi nổi, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.