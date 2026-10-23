Hoa khôi Ngoại thương IELTS 7.5, đạt giải quốc gia ở Hoa hậu Việt Nam 2026
Lê Phương Nghi cao 1,72 m, đạt IELTS 7.5, từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa khôi Ngoại thương nói cô học thêm cách quản lý thời gian, làm chủ sân khấu và lắng nghe người khác.
Bên cạnh ngoại ngữ, Phương Nghi từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Từ học sinh chuyên Anh, cô quyết định thử sức với môn học mới rồi dần yêu thích. Địa lý giúp cô khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và cuộc sống của con người ở từng vùng miền. Hoạt động làm sạch môi trường biển ở vòng chung kết góp thêm trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình ở Hoa hậu Việt Nam.
Những chuyến đi tại cuộc thi giúp Phương Nghi gặp lại kiến thức Địa lý trong đời sống. Khi đến Lai Châu, Tuyên Quang và tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương, cô thấy những điều từng học qua sách vở trở nên gần gũi. Các cuộc gặp với người dân còn giúp nữ sinh hiểu thêm về sinh hoạt, phong tục của từng nơi.
Sống cùng những cô gái đến từ nhiều vùng miền giúp Phương Nghi học cách lắng nghe. Cô hiểu mỗi người có tính cách, suy nghĩ và câu chuyện riêng. “Điều quan trọng không phải là ai đúng hơn, mà là mọi người có sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nhau hay không”, cô nói.
Bước vào Hoa hậu Việt Nam, thử thách khiến Phương Nghi nhận ra mình còn nhiều điều phải học là lịch trình dày đặc. Có ngày cô phải sắp xếp thời gian cho tập luyện, ghi hình, hoạt động tập thể và trau dồi kiến thức. “Danh hiệu hoa khôi là dấu mốc đáng tự hào, nhưng để trưởng thành hơn, em cần giữ tinh thần cầu thị và không ngừng học hỏi mỗi ngày”, cô nói. Phương Nghi thấy thay đổi lớn nhất ở cách đối diện với những điều mới mẻ.
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