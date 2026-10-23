Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Màn 'đụng hàng' gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam

Sự kiện: Thời trang Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên Thu Thủy

Kỳ Duyên và Thanh Thủy gây chú ý khi "đụng hàng" chấn động tại thảm đỏ ra mắt phim mới đây. Cả hai đều chọn mẫu thiết kế độc đáo nhưng mỗi người mang đến phong cách riêng.

Màn &#39;đụng hàng&#39; gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam - 1

Mới đây, thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh "Án Mạng Karaoke" tại TP.HCM gây chú ý khi có pha "đụng hàng" chấn động của 2 Hoa hậu Việt Nam là Kỳ Duyên và Thanh Thủy.

Màn &#39;đụng hàng&#39; gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam - 2

Khoảnh khắc Kỳ Duyên - Thanh Thuỷ "phát hiện" bị "đụng hàng" từ trang phục đến kiểu tóc chỉ khác ở layout makeup khiến fan bật cười thích thú. 

Màn &#39;đụng hàng&#39; gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam - 4

Sự lựa chọn của 2 nàng Hậu đình đám là full set trang phục thuộc BST Fall Winter 26 của LSOUL. Phần trên là mẫu Unn Top (2,9 triệu đồng) với cấu trúc corset siết eo định hình.

Màn &#39;đụng hàng&#39; gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam - 6

Thiết kế ghi điểm nhờ phom dáng khoe trọn vai trần, các đường gân nổi chạy dọc thân áo giúp tôn lên đường nét cơ thể và phần viền ngực chấm bi tương phản lạ mắt. 

Màn &#39;đụng hàng&#39; gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam - 1

Nét cá tính, gai góc của chiếc áo đan dây lưng được cân bằng lại bằng sự nữ tính của Kilii Skirt (2,3 triệu đồng) - mẫu chân váy bút chì cạp trung sở hữu chi tiết nơ xoắn điệu đà ngang hông cùng đường xẻ tà vạt trước phóng khoáng.

Dù diện trang phục "sao y bản chính", hai nàng Hậu có cách styling khác nhau. Thanh Thủy theo đuổi tổng thể sắc lạnh, quyến rũ tuyệt đối khi mix cùng giày cao gót mũi nhọn đen tuyền và một đôi mắt được đánh màu khói bí ẩn rất hài hoà với tinh thần của trang phục.

Màn &#39;đụng hàng&#39; gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam - 10

Ngược lại, Kỳ Duyên lại tinh tế "làm mềm" set đồ cá tính này bằng túi xách Lady Dior kinh điển cùng sandals cao gót đính nơ, đều là tông màu sáng nhã nhặn, tạo ra một bản phối đối lập hút mắt.

Vòng eo gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng
Vòng eo gây chú ý của Hoa hậu quê Đà Nẵng

Diện trang phục trẻ trung, vòng eo của Thanh Thủy - Hoa hậu quê Đà Nẵng - khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/man-dung-hang-gay-chu-y-cua-hai-hoa-hau-v...

-22/10/2026 16:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời trang Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN