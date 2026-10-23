Màn 'đụng hàng' gây chú ý của hai Hoa hậu Việt Nam

Mới đây, thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh "Án Mạng Karaoke" tại TP.HCM gây chú ý khi có pha "đụng hàng" chấn động của 2 Hoa hậu Việt Nam là Kỳ Duyên và Thanh Thủy.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên - Thanh Thuỷ "phát hiện" bị "đụng hàng" từ trang phục đến kiểu tóc chỉ khác ở layout makeup khiến fan bật cười thích thú.

Sự lựa chọn của 2 nàng Hậu đình đám là full set trang phục thuộc BST Fall Winter 26 của LSOUL. Phần trên là mẫu Unn Top (2,9 triệu đồng) với cấu trúc corset siết eo định hình.

Thiết kế ghi điểm nhờ phom dáng khoe trọn vai trần, các đường gân nổi chạy dọc thân áo giúp tôn lên đường nét cơ thể và phần viền ngực chấm bi tương phản lạ mắt.

Nét cá tính, gai góc của chiếc áo đan dây lưng được cân bằng lại bằng sự nữ tính của Kilii Skirt (2,3 triệu đồng) - mẫu chân váy bút chì cạp trung sở hữu chi tiết nơ xoắn điệu đà ngang hông cùng đường xẻ tà vạt trước phóng khoáng.

Dù diện trang phục "sao y bản chính", hai nàng Hậu có cách styling khác nhau. Thanh Thủy theo đuổi tổng thể sắc lạnh, quyến rũ tuyệt đối khi mix cùng giày cao gót mũi nhọn đen tuyền và một đôi mắt được đánh màu khói bí ẩn rất hài hoà với tinh thần của trang phục.

Ngược lại, Kỳ Duyên lại tinh tế "làm mềm" set đồ cá tính này bằng túi xách Lady Dior kinh điển cùng sandals cao gót đính nơ, đều là tông màu sáng nhã nhặn, tạo ra một bản phối đối lập hút mắt.