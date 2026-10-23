Nữ sinh Học viện Ngân hàng 19 tuổi mê viết thư pháp ở Hoa hậu Việt Nam
Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308), sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh lợi thế hình thể, nữ sinh Học viện Ngân hàng gây chú ý với năng khiếu viết thư pháp và hành trình vượt qua sự rụt rè.
Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308) sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, cao 1,73 m. Nữ sinh Học viện Ngân hàng góp mặt trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.
Ngọc Lan là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô có cơ hội trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử, trình diễn và tích lũy thêm những trải nghiệm thực tế bên cạnh việc học tập.
Trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật ở vòng chung kết, Ngọc Lan lựa chọn viết chữ “Sắc” trên nền ca khúc Thư pháp của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Cô lấy cảm hứng từ trụ cột "Nhan sắc" của Hoa hậu Việt Nam. Với Ngọc Lan, chữ “Sắc” không chỉ nói về vẻ đẹp bên ngoài mà còn gợi đến sự sắc sảo trong tâm hồn.
Sau thời gian sinh hoạt cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Lan nhận thấy bản thân tự tin hơn, chủ động hơn trong giao tiếp và dần vượt qua sự e ngại trước đám đông.
Trong tà áo dài truyền thống, Ngọc Lan mang đến hình ảnh dịu dàng, thanh lịch, tôn lên nét đẹp của nữ sinh Hà Nội.
Ngay tập 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh đã tạo thiện cảm và có người đẹp nhận được hơn một món quà làm thân. Từ miến lươn Nghệ An, bánh phu thê...