Nữ sinh Học viện Ngân hàng 19 tuổi mê viết thư pháp ở Hoa hậu Việt Nam

Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308) sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, cao 1,73 m. Nữ sinh Học viện Ngân hàng góp mặt trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngọc Lan gây thiện cảm với gương mặt trẻ trung, nụ cười tươi và phong thái nhẹ nhàng.

Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 80-61-94 cm, Ngọc Lan có lợi thế hình thể khi trình diễn trên sân khấu. Trong thử thách catwalk trên cát ở vòng thi tìm Đại sứ Thể thao và Thời trang, cô tự tin làm chủ sàn diễn đặc biệt.

Ngọc Lan là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, cô có cơ hội trau dồi kỹ năng giao tiếp, ứng xử, trình diễn và tích lũy thêm những trải nghiệm thực tế bên cạnh việc học tập.

Từng tự ti vì chiều cao nổi bật và e ngại khi đứng giữa đám đông, Ngọc Lan đến với Hoa hậu Việt Nam 2026 với mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những điều mới mẻ. Từ những ngày đầu còn rụt rè, Ngọc Lan dần làm quen với việc xuất hiện trước công chúng qua các hoạt động và phần thi của Hoa hậu Việt Nam.

Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao, Ngọc Lan còn có năng khiếu viết thư pháp. Đây là nét riêng giúp cô tạo dấu ấn bên cạnh các phần trình diễn hình thể.

Trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật ở vòng chung kết, Ngọc Lan lựa chọn viết chữ “Sắc” trên nền ca khúc Thư pháp của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Cô lấy cảm hứng từ trụ cột "Nhan sắc" của Hoa hậu Việt Nam. Với Ngọc Lan, chữ “Sắc” không chỉ nói về vẻ đẹp bên ngoài mà còn gợi đến sự sắc sảo trong tâm hồn.

Tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, cô cùng các thí sinh tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa như thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng, tuyên truyền bảo vệ môi trường biển và trực tiếp thu gom rác tại bãi biển Đồ Sơn. Những trải nghiệm này giúp cô trau dồi kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng bên cạnh việc học tập.

Những ngày sinh hoạt, học tập và rèn luyện cùng các thí sinh mang đến cho Ngọc Lan cơ hội cải thiện kỹ năng giao tiếp, đồng thời học cách chủ động hơn trong môi trường tập thể.

Sau thời gian sinh hoạt cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Lan nhận thấy bản thân tự tin hơn, chủ động hơn trong giao tiếp và dần vượt qua sự e ngại trước đám đông.

Với Ngọc Lan, Hoa hậu Việt Nam 2026 còn mở ra cơ hội khám phá nhiều vùng đất trên cả nước, từ Bắc Ninh, Lai Châu đến Tuyên Quang. Mỗi điểm đến mang lại cho cô những trải nghiệm mới, giúp cô hiểu thêm về văn hóa, con người và đời sống ở các địa phương. “Mỗi chuyến đi cho tôi thêm một góc nhìn về đất nước và cũng là cơ hội để tôi hiểu mình hơn”, Ngọc Lan chia sẻ.

Trong tà áo dài truyền thống, Ngọc Lan mang đến hình ảnh dịu dàng, thanh lịch, tôn lên nét đẹp của nữ sinh Hà Nội.

Trong phần trình diễn áo tắm, Ngọc Lan thể hiện sự tự tin, năng động qua từng bước catwalk.

Với đầm dạ hội, Ngọc Lan lại cho thấy hình ảnh khác hẳn, trưởng thành và quyến rũ hơn. Nữ sinh viên Học viện Ngân hàng đã bước qua sự rụt rè để tăng tốc cho chặng nước rút chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.