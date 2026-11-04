3 cách sử dụng nước vo gạo để chăm sóc tóc

Nước vo gạo có tác dụng gì với tóc?

Nước vo gạo là một nguyên liệu tự nhiên được nhiều người sử dụng để chăm sóc tóc và da. Nước vo gạo thu được sau khi vo, rửa gạo có chứa tinh bột và một lượng nhỏ các chất hòa tan từ hạt gạo. Thành phần cụ thể phụ thuộc vào loại gạo và cách vo.

Một số tài liệu đề cập đến inositol – hợp chất có thể giúp giảm hư tổn và cải thiện đặc tính của sợi tóc trong điều kiện nghiên cứu. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định nước vo gạo có thể kích thích mọc tóc, ngăn rụng tóc hoặc điều trị gàu.

Việc sử dụng nước vo gạo có thể giúp tóc mềm và dễ chải hơn ở một số người. Dù vậy, hiệu quả còn tùy thuộc vào tình trạng tóc, cách sử dụng và khả năng đáp ứng của từng người.

Sử dụng nước vo gạo có thể giúp tóc mềm và dễ chải hơn ở một số người.

3 cách phổ biến sử dụng nước vo gạo để chăm sóc tóc

Dùng nước vo gạo thông thường

Vo gạo với nước sạch, bỏ phần nước đầu nếu thấy nước vo gạo có nhiều bụi bẩn. Thêm nước sạch để vo lần hai, sau đó chắt lấy nước này dùng để chăm sóc tóc.

Sau khi gội đầu, thoa nước vo gạo lên tóc và massage nhẹ nhàng trong vài phút. Xả kỹ tóc và da đầu bằng nước sạch.

Dùng nước vo gạo lên men

Nước vo gạo để lên men có thể thay đổi về độ pH và thành phần vi sinh vật. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy nước vo gạo lên men mang lại hiệu quả dưỡng tóc vượt trội so với nước vo gạo thông thường. Nếu muốn thử, nên ưu tiên sản phẩm được sản xuất và kiểm soát chất lượng phù hợp thay vì tự lên men tại nhà. Lý do là quá trình lên men không được kiểm soát có thể khiến vi sinh vật không mong muốn phát triển.

- Cách thực hiện: Gội sạch tóc bằng dầu gội phù hợp, sau đó xả sạch. Thoa sản phẩm nước vo gạo lên men lên tóc hoặc da đầu theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu sản phẩm chỉ dùng cho thân tóc, tránh thoa trực tiếp lên da đầu. Massage nhẹ nhàng, không cào gãi hoặc chà xát mạnh lên da đầu.

Để trong thời gian được hướng dẫn trên nhãn, sau đó xả sạch nếu sản phẩm yêu cầu.

- Lưu ý: Không nên tự ý kéo dài thời gian ủ hoặc tăng tần suất sử dụng. Ngừng dùng nếu da đầu bị ngứa, đỏ rát hoặc kích ứng.

Dùng nước gạo nấu chín

Nước gạo thu được khi nấu cơm có thể chứa tinh bột hòa tan. Sau khi để nguội hoàn toàn, có thể dùng một lượng nhỏ thoa lên thân tóc, để trong vài phút rồi xả sạch. Không sử dụng nước còn nóng vì có thể gây bỏng da đầu.

Những lưu ý khi dùng nước vo gạo chăm sóc tóc

- Không nên lạm dụng: Có thể bắt đầu với tần suất 1 lần mỗi tuần, sau đó điều chỉnh tùy phản ứng của tóc và da đầu.

- Xả sạch sau khi sử dụng: Tinh bột còn sót lại có thể khiến tóc bết, nặng hoặc khó làm sạch.

- Chú ý vệ sinh: Dùng nước sạch, dụng cụ sạch và ưu tiên sử dụng ngay sau khi chuẩn bị. Không dùng nước có mùi lạ, đổi màu hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

- Theo dõi phản ứng của da đầu: Ngừng sử dụng nếu xuất hiện ngứa, đỏ, kích ứng hoặc bong tróc tăng lên.

- Không xem đây là phương pháp điều trị rụng tóc: Nếu tóc rụng nhiều, rụng thành mảng hoặc da đầu có dấu hiệu viêm, nên khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân.

Nước vo gạo có thể là nguyên liệu chăm sóc tóc đơn giản tại nhà nhưng không thay thế dầu gội phù hợp hoặc các phương pháp điều trị khi có bệnh lý da đầu. Để duy trì mái tóc khỏe mạnh, cần kết hợp chăm sóc nhẹ nhàng, chế độ ăn cân đối và xử lý sớm các vấn đề về tóc, da đầu khi cần thiết.