Cách làm đá viên từ nước gạo giúp da sáng mịn

Lợi ích của đá viên từ nước vo gạo đối với làn da

Nước vo gạo đông đá đang trở thành một mẹo làm đẹp tự nhiên được nhiều người ưa chuộng nhờ những lợi ích rõ rệt cho làn da.

Với hàm lượng vitamin nhóm B, vitamin E, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nước gạo có khả năng làm sáng và cải thiện sắc tố, giúp da đều màu hơn. Khi được đông đá, chúng còn mang lại hiệu ứng làm mát tức thì, giúp giảm bọng mắt, làm dịu tình trạng viêm và bỏng rát sau khi tiếp xúc với nắng. Ngoài ra, việc chườm đá nước gạo còn hỗ trợ se khít lỗ chân lông tạm thời, tạo cảm giác da mịn màng, đồng thời cải thiện kết cấu da, khiến da mềm mại và tươi mới hơn theo thời gian.

Cách làm đá viên nước vo gạo tại nhà

Bước 1: Rửa gạo thật sạch rồi ngâm với nước lọc trong khoảng 30 phút để các dưỡng chất trong gạo tiết ra. Sau đó để nước này ở nhiệt độ phòng khoảng một ngày hoặc cất trong tủ lạnh.

Bước 2: Đổ nước gạo đã chuẩn bị vào khay đá sạch, cho vào ngăn đông để dùng dần.

Ảnh: Marathi News

Cách dùng đá viên từ nước gạo cho da mặt

Trước tiên, hãy rửa sạch mặt vào buổi sáng rồi lau khô nhẹ nhàng. Lấy một viên đá nước gạo, lăn lên da như thao tác với đá guasha tự nhiên. Di chuyển theo vòng tròn, chậm rãi để cảm nhận độ mát lạnh, tránh ấn mạnh. Sau khi lăn, để các dưỡng chất trong nước gạo thấm dần vào da trước khi rửa lại. Nên áp dụng đều đặn vào sáng và tối, vừa tận dụng trọn vẹn lợi ích của nước gạo, vừa giúp da săn chắc, gương mặt thon gọn hơn và mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu.

Nếu muốn tăng cường cấp ẩm và nuôi dưỡng da toàn diện, bạn có thể trộn thêm gel nha đam tươi cùng 2 thìa nước hoa hồng vào nước gạo trước khi cho vào khay đá. Hỗn hợp này sau khi đông sẽ mang lại sự kết hợp hài hòa: nước gạo giúp da sáng và mịn, nha đam bổ sung độ ẩm sâu, còn nước hoa hồng làm dịu và thư giãn làn da. Tuy nhiên, để thấy rõ hiệu quả, bạn cần duy trì sử dụng đều đặn và lâu dài.

Đá viên từ nước gạo có tốt hơn so với nước gạo thông thường không?

So với việc thoa nước gạo thông thường, sử dụng viên đá nước gạo được đánh giá hiệu quả hơn nhờ tác dụng làm mát: nhiệt độ thấp giúp co mạch máu, se khít lỗ chân lông và hỗ trợ dưỡng chất trong nước gạo thấm vào da tốt hơn. Ngoài ra, chườm đá còn giúp giảm sưng, mang lại cảm giác tươi mát và làn da rạng rỡ hơn.

Nên chườm viên đá nước gạo trên mặt bao lâu?

Nếu bạn muốn tập trung vào các vết thâm, hãy nhẹ nhàng massage vùng da đó theo chuyển động tròn trong khoảng 5-10 phút, sau đó rửa mặt lại bằng nước ấm. Các vitamin và chất chống oxy hóa trong nước gạo sẽ giúp da đều màu và giảm sạm.

Có thể bảo quản bao lâu?

Đá viên từ nước gạo có thể để trong tủ lạnh khoảng một tuần, nhưng cần đảm bảo hộp đựng thật sạch. Tuy nhiên, tốt nhất nên sử dụng trong 3-4 ngày để giữ độ tươi và phát huy tối đa hiệu quả.

Chăm sóc da sau khi dùng đá viên từ nước gạo

Sau khi chườm đá viên nước gạo, để giúp da sáng mịn, bạn cần chăm sóc da đúng cách để duy trì độ ẩm và bảo vệ làn da. Khi đá tan và dưỡng chất thấm vào da, nên rửa mặt và nhẹ nhàng thấm khô bằng khăn mềm, sau đó ngay lập tức khóa ẩm bằng một loại kem dưỡng nhẹ để tránh tình trạng khô hoặc căng da do lạnh. Nếu thực hiện vào buổi sáng, đừng quên thoa kem chống nắng, vì nước gạo có thể làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng. Giữ quy trình chăm sóc đơn giản sau khi chườm đá giúp tối ưu hóa các lợi ích làm sáng da, se khít lỗ chân lông, mang lại làn da tươi mới, mềm mại và rạng rỡ.