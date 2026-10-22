Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng

Vợ chồng Akira Phan tận hưởng chuyến trăng mật ở châu Âu, sau đám cưới hồi cuối tháng 9.

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Nhã Phương khiến người hâm mộ thích thú khi trang điểm kiểu Tây, nhuộm tóc vàng, diện đồ trẻ trung check-in quán cà phê.

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Trấn Thành - Hari Won tranh thủ chụp nhiều ảnh kỷ niệm trong chuyến du lịch Ai Cập.

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