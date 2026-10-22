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Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng

Sự kiện: Sao Việt Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy diện đồ gợi cảm tôn đường cong S-line; Diệp Lâm Anh đạp xe cùng bạn trai kém tuổi; con trai Khánh Thi chụp ảnh cùng bạn nhảy...

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 1

Vợ chồng Akira Phan tận hưởng chuyến trăng mật ở châu Âu, sau đám cưới hồi cuối tháng 9.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 2

Đăng Khôi đưa vợ đi ăn tiểu long bao và mì cua lông - những món đặc sản khi đến Thượng Hải.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 3

Nhã Phương khiến người hâm mộ thích thú khi trang điểm kiểu Tây, nhuộm tóc vàng, diện đồ trẻ trung check-in quán cà phê.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 4

Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi chia sẻ thú vui đạp xe đi dạo.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 5

Mai Phương Thúy biến khăn thành áo, phối cùng legging để khoe vòng eo 'không mỡ thừa'.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 6

Huyền Baby tận hưởng không khí se lạnh, ngắm cảnh về đêm hoa lệ ở bến Thượng Hải.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 7

Khánh Thi tự hào khi thấy con trai Kubi và bạn nhảy May ngày càng cao lớn. Kubi và May là cặp bạn nhảy dance sport thân thiết từ nhỏ. Cả hai đều 11 tuổi, học cùng lớp, từng cùng nhau đoạt huy chương ở nhiều giải đấu.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 8

Trấn Thành - Hari Won tranh thủ chụp nhiều ảnh kỷ niệm trong chuyến du lịch Ai Cập.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 9

Đức Phúc khoe nhan sắc sau lần thứ hai 'đập mặt đi xây lại'.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 10

Minh Hằng tôn eo thon, ngắm cảnh lung linh của kinh thành Huế về đêm.

Ảnh sao 22/10: Mai Phương Thúy quấn khăn thay áo khoe eo phẳng - 11

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Con trai lớn nhà Lý Hải - Minh Hà gây chú ý ở tuổi 15
Con trai lớn nhà Lý Hải - Minh Hà gây chú ý ở tuổi 15

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2026 23:50 PM (GMT+7)
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