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Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y

Sự kiện: Sao Việt Mai Phương Thúy

Hoa hậu Mai Phương Thuý dạo phố cuối tuần với mốt khoe nội y; vợ chồng Mạnh Trường nghỉ dưỡng ở biệt thự ngoại ô; ca sĩ Đông Nhi mê đắm cảnh sắc Hàng Châu.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 1

Hoa hậu Mai Phương Thuý diện phong cách táo bạo với quần jean, áo khoác hờ với bra gợi cảm khi đi cafe cuối tuần cùng bạn bè.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 2

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hoá thân thành nữ tổng tài khi dự một sự kiện làm đẹp tại TP HCM, sau 5 tháng sinh em bé thứ hai.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 3

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm với mốt váy ngủ kết hợp với áo choàng lông.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 4

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường tận hưởng cuối tuần thư thái ở villa nghỉ dưỡng của gia đình.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 5

Diễn viên Lương Thế Thành xin phép cho bà xã Thuý Diễm ra rìa một hôm để đăng ảnh cùng con trai Bảo Bảo và con gái Rosie vừa chào đời.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 6

Diễn viên Bảo Thanh dành cả tháng sinh nhật để làm những điều mình thích.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 7

Ca sĩ Đông Nhi mê đắm vẻ đẹp của Hàng Châu (Trung Quốc).

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 8

NSND Công Lý hạnh phúc khi hai con đến thăm trong ngày sinh nhật.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 9

Lý Thuỳ Chang, bà xã diễn viên Chi Bảo, khoe khoảnh khắc hai con diện đồ sành điệu đi mua sắm cùng mẹ.

Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y - 10

Diễn viên Huyền Lizzie nhí nhảnh ở trường quay bộ phim 'Căn nhà không mái che'.

Mai Phương Thúy chuộng mặc hở eo dạo phố
Mai Phương Thúy chuộng mặc hở eo dạo phố

Hoa hậu Mai Phương Thúy thường chọn bra top, crop top phối quần hoặc chân váy cạp cao khi dạo phố.

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Theo Nguyên An - Ảnh: FBNV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 22:42 PM (GMT+7)
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