Ảnh sao 18/10: Mai Phương Thuý gợi cảm với mốt khoe nội y

Hoa hậu Mai Phương Thuý diện phong cách táo bạo với quần jean, áo khoác hờ với bra gợi cảm khi đi cafe cuối tuần cùng bạn bè.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hoá thân thành nữ tổng tài khi dự một sự kiện làm đẹp tại TP HCM, sau 5 tháng sinh em bé thứ hai.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm với mốt váy ngủ kết hợp với áo choàng lông.

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường tận hưởng cuối tuần thư thái ở villa nghỉ dưỡng của gia đình.

Diễn viên Lương Thế Thành xin phép cho bà xã Thuý Diễm ra rìa một hôm để đăng ảnh cùng con trai Bảo Bảo và con gái Rosie vừa chào đời.

Diễn viên Bảo Thanh dành cả tháng sinh nhật để làm những điều mình thích.

Ca sĩ Đông Nhi mê đắm vẻ đẹp của Hàng Châu (Trung Quốc).

NSND Công Lý hạnh phúc khi hai con đến thăm trong ngày sinh nhật.

Lý Thuỳ Chang, bà xã diễn viên Chi Bảo, khoe khoảnh khắc hai con diện đồ sành điệu đi mua sắm cùng mẹ.

Diễn viên Huyền Lizzie nhí nhảnh ở trường quay bộ phim 'Căn nhà không mái che'.