Hoa hậu bị tước vương miện sau 2 tuần đăng quang

Ngày 3/9, tổ chức Miss Universe DR Congo đăng tải thông báo phế truất danh hiệu của Déborah Djema - Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Congo 2025 chỉ sau nửa tháng đăng quang.

Theo thông cáo, quyết định này được đưa ra do cô từ chối ký hợp đồng chính thức vì cho rằng các điều khoản không phù hợp. Tổ chức nhấn mạnh: “Hành vi này vi phạm quy định của Miss Universe và có thể ảnh hưởng đến quyền tham gia cuộc thi quốc tế của Cộng hòa Congo”.

Hoa hậu Hoàn vũ Congo 2025 Déborah Djema.

Ban tổ chức cho biết từ thời điểm công bố, Déborah không được sử dụng hay liên kết với bất kỳ danh xưng, biểu tượng, hình ảnh nào của tổ chức, kể cả vương miện, dải băng, logo hoặc hình ảnh xuất hiện cùng các nghệ sĩ, hoa hậu khác.

Phía Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Congo tuyên bố Déborah có 48 giờ để gỡ bỏ mọi nội dung liên quan, nếu không sẽ phải chịu chế tài về quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị kiện.

Déborah Djema năm nay 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m. Cô là nhà tư vấn chiến lược quốc tế và đang học ở Pháp để lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh số và Thương mại điện tử tại Trường Kinh doanh châu Âu Paris.

Cô nói được tiếng Anh, Pháp, Đức, Lingala, Pidgin. Cô là người sáng lập DJEMAG - một phương tiện truyền thông dành riêng cho trí tuệ phụ nữ và tinh thần kinh doanh của châu Phi.

Déborah Djema mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên giữa nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Cô từng đạt danh hiệu Miss Africa France.

Déborah Djema đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Congo 2025 hôm 22/8 và giành quyền đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Với việc bị tước danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Congo 2025, Déborah Djema vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

Năm ngoái, đại diện Cộng hòa Congo tại Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức ở Mexico là người đẹp Ilda Amani nhưng không giành thành tích. Cộng hòa Congo là sash ít tiếng tăm ở các cuộc thi sắc đẹp.