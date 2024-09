Thái Công và bạn đời du lịch xa xỉ khắp thế giới

Thái Công và bạn đời Huy Yves trải qua khoảng 10 năm đồng hành, gắn kết nhờ sự hòa hợp về nhiều khía cạnh, trong đó có du lịch. Hai người thường xuyên check in ở các thành phố khắp thế giới, đi du thuyền, ngồi khoang hạng nhất, ở khách sạn cao cấp.

Tần suất du lịch của hai người khá dày đặc và họ không ngại đầu tư cho những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa khắp thế giới. Thái Công tiết lộ hôm 7/9, họ ngồi ghế hạng First Class của Singapore Airlines khi đi công tác Paris, giá cặp vé khứ hồi là 500 triệu đồng.

Châu Âu là điểm đến quen thuộc của hai người. Hồi tháng 9, nhà thiết kế nội thất và bạn đời ghé thăm bảo tàng Louis Vuitton ở Asnières-sur-Seine, Pháp. Tọa lạc ở ngoại ô thủ đô Paris, nơi này vừa là nơi ở của gia đình nhà sáng lập Louis Vuitton cách đây hơn 100 năm, vừa là xưởng đóng rương nổi tiếng của thương hiệu. Mảnh đất Asnières vẫn là nơi lưu giữ 'linh hồn' của Louis Vuitton hơn 160 năm sau đó.

Thái Công và Huy Yves dùng trà chiều ở khách sạn Ritz Hotel London, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Anh.

Hai người thường xuyên tới Hamburg (Đức) để nghỉ ngơi, đạp xe, cắm trại, dã ngoại giữa thiên nhiên. Đây cũng là nơi gắn bó phần lớn cuộc đời của nhà thiết kế Thái Công.

Cũng trong chuyến du lịch hồi tháng 9, Huy Yves khoe khoảnh khắc ngồi du thuyền, tham quan thành phố kênh rạch Venice nổi tiếng ở Italy.

Không chỉ ở châu Âu, Thái Công và bạn đời từng check in ở nhiều châu lục khác. Dịp Valentine, hai người tới bờ biển Bondi, ngoại ô Sydney để tận hưởng nắng gió, dùng bữa ở nhà hàng và chiêm ngưỡng biển xanh.

Hai doanh nhân có sở thích check in xa xỉ tại các địa điểm nổi tiếng cho giới nhà giàu. Năm ngoái, nhà thiết kế nội thất ghé nhà hàng cao cấp Blue Box Café by Daniel Boulud tọa lạc ở The Landmark, trong cửa hàng Tiffany tại 5th Avenue, New York, Mỹ.

Trong kỳ nghỉ ở Mỹ mới đây, hai người chọn Key West, một hòn đảo nằm ở cực nam của tiểu bang Florida, nơi được biết đến với khí hậu nhiệt đới, những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, kiến trúc đặc trưng kiểu Tây Ban Nha - Caribbean và không khí sôi động, phóng khoáng. Key West có nhiều bãi biển xinh đẹp, nước trong xanh, sóng nhẹ, rất thích hợp cho các hoạt động như tắm biển, lặn biển, câu cá.

Sau đó, đôi tình nhân nghỉ dưỡng ở khách sạn cao cấp Faena Hotel Miami Beach, bang Florida.

Huy Yves khoe ảnh ở bến cảng Victoria tại Hong Kong khi hai người tới đây công tác, tham dự triển lãm, đấu giá.

Thái Công và bạn đời cũng từng đi du lịch trải nghiệm ở Thái Lan và Campuchia. Đôi tình nhân thuê xe riêng, lái xe vào rừng, tham quan các di tích lịch sử ở thành phố du lịch nổi tiếng Siem Reap và nghỉ ở khách sạn sang trọng Raffles Hotel Le Royal bên sông Mekong.

Đôi tình nhân tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại Đà Lạt.

Nhà thiết kế Quách Thái Công sinh năm 1972, là người Đức gốc Việt. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng về thiết kế nội thất trên thế giới. Cuối 2012, Thái Công về Việt Nam sống và làm việc. Anh hiện có kênh YouTube hơn 600.000 lượt theo dõi và tài khoản TikTok 2,2 triệu lượt theo dõi nhờ thường xuyên đăng các video về thiết kế nội thất, phong cách sống của giới thượng lưu. CEO Yves Huy Phan (thường gọi Huy Yves) sinh năm 1989, là doanh nhân nổi tiếng trong ngành thiết kế nội thất cao cấp tại Việt Nam. Anh bắt đầu hẹn hò NTK Thái Công năm 2014. Cả hai thoải mái công khai mối quan hệ, chia sẻ hình ảnh trên truyền thông nhiều năm qua.

