Dàn sao châu Á xúng xính tại Tuần lễ Thời trang Paris 2026

Hề Mộng Dao diện chiếc đầm dài màu đen xám, hai bông sen nhung hồng điểm xuyết hài hòa, tạo thêm nét ngọt ngào. Vóc dáng cô cao ráo, chân dài nổi bật, toát lên khí chất của một siêu mẫu.

Mỹ nhân Hàn Han So Hee có mái tóc dài gợn sóng, kết hợp với làn da căng mọng kiểu Hàn Quốc, toát lên vẻ thanh thoát và dịu dàng.

Diễn viên Dương Tử Quỳnh trong một bộ đầm hoa văn màu bạc lấp lánh kết hợp với mái tóc ngắn xoăn màu bạc và kính râm mắt mèo nổi bật.

Trương Tử Phong, với vai trò đại sứ hình ảnh của Chanel, xuất hiện tại buổi trình diễn trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Cruise (Resort) 2027 của nhà mốt.

Người đẹp Hong Kong Lương Lạc Thi thanh lịch, kiểu cách.

Tài tử Vân Kỳ dự show thời trang cao cấp Thu/Đông 2026 của Rahul Mishra, xuất hiện ở hàng ghế đầu và chụp ảnh cùng các nhà thiết kế của thương hiệu và các khách mời khác.

Lưu Hiên Thừa xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris, tung bộ ảnh thời trang với tạo hình Haute Couture Thu/Đông 2026 của Ronald van der Kemp.

Đan Y Thuần khoe sắc tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris, dự Chanel Haute Couture Show.