Bộ váy làm nên lịch sử thời trang của Diana được tái hiện ở Cannes 2026

Anastasia Andrushkevich (váy xanh) trên thảm đỏ Cannes hôm 22/5. Ảnh: Instagram @AnastasiaAndrushkevich

Tại buổi công chiếu phim Fjord ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, Anastasia Andrushkevich xuất hiện trên thảm đỏ với bộ đầm xanh pastel bồng bềnh lấy cảm hứng trực tiếp từ thiết kế huyền thoại của Công nương Diana. Ngay lập tức, diện mạo của cô khiến truyền thông và người hâm mộ liên tưởng đến khoảnh khắc kinh điển của Diana gần bốn thập kỷ trước.

Thiết kế do nhà mốt Mehmet Ozden thực hiện có phần thân quây mềm mại, nhiều lớp voan chiffon và khăn choàng quấn cổ đồng điệu với mẫu váy xanh nhạt nổi tiếng mà Diana từng mặc tại Cannes năm 1987. Anastasia kết hợp bộ trang phục cùng khuyên tai bạc dáng dài, kiểu tóc bob vàng uốn phồng và lớp trang điểm nhẹ theo phong cách cổ điển thập niên 1980.

Nữ diễn viên mang hai dòng máu Pháp - Nga, Anastasia Andrushkevich. Ảnh: Instagram @AnastasiaAndrushkevich

Năm 1987, cố Công nương Diana tham dự Liên hoan phim Cannes cùng Vua Charles III (khi đó còn là thái tử). Bà diện chiếc váy chiffon xanh nhạt của nhà thiết kế Catherine Walker & Co. tới buổi chiếu phim tại Palais des Festivals và nhanh chóng tạo nên một trong những khoảnh khắc thời trang biểu tượng nhất của hoàng gia Anh.

Bộ váy sau đó tiếp tục được Diana mặc lại khi đi xem nhạc kịch Miss Saigon ở London năm 1989 và trong buổi chụp hình cùng nhiếp ảnh gia Terence Donovan. Thiết kế này càng trở nên nổi tiếng khi được bán đấu giá với mức 137.500 USD.

Diana ở Cannes 1987. Ảnh: Tim Graham Photo

Mối quan hệ giữa Diana và thương hiệu Catherine Walker được xem là một trong những sự kết hợp thời trang hoàng gia nổi bật nhất thập niên 1980-1990. Nhà đồng sáng lập Cyrus Walker từng cho biết êkíp luôn xem việc xây dựng hình ảnh cho Diana là "một phần công việc nghiêm túc", đồng thời ca ngợi bà luôn đúng giờ, lịch thiệp và trân trọng những người làm việc cùng mình.

Sự xuất hiện của Anastasia tại Cannes năm nay được xem như màn tri ân dành cho biểu tượng thời trang bất tử của hoàng gia Anh, đồng thời cho thấy sức ảnh hưởng của Diana vẫn chưa hề phai nhạt sau nhiều thập kỷ.