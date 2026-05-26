6 món ăn giải nhiệt mùa hè, hỗ trợ giảm cân

Trời nóng khiến cơ thể dễ mệt mỏi, chán ăn nhưng cũng là thời điểm thích hợp để ưu tiên các món thanh mát, ít dầu mỡ và giàu chất xơ. Những món ăn dưới đây không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ lượng calo vừa phải, nhiều rau củ và protein nạc.

Canh bí xanh nấu tôm

Đây là món canh quen thuộc trong bữa cơm Việt, đặc biệt phù hợp với người đang giảm cân vì bí xanh chứa nhiều nước, ít calo và tạo cảm giác no lâu. Tôm cung cấp protein giúp duy trì cơ bắp mà không gây nặng bụng.

Để món ăn nhẹ nhàng hơn, nên dùng tôm tươi, hạn chế dầu mỡ và nêm nhạt. Có thể ăn cùng cơm gạo lứt hoặc dùng như món canh chính trong bữa tối.

Gỏi cuốn tôm rau sống

Gỏi cuốn là lựa chọn lý tưởng cho mùa hè nhờ ít dầu mỡ, nhiều rau xanh và dễ tiêu hóa. Rau sống, dưa leo và bún giúp cơ thể mát hơn trong ngày nóng, còn tôm bổ sung protein để no lâu.

Nếu muốn giảm cân hiệu quả hơn, nên hạn chế chấm quá nhiều nước sốt ngọt hoặc thay bằng nước mắm chua ngọt pha loãng.

Canh ngao nấu dứa

Ngao chứa nhiều đạm nhưng ít chất béo, kết hợp với dứa và cà chua tạo nên món canh thanh nhẹ, dễ ăn trong thời tiết oi bức. Dứa giàu chất xơ và vitamin C, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể bớt cảm giác nặng nề.

Món này phù hợp cho bữa trưa hoặc bữa tối nhẹ, đặc biệt với người muốn giảm mỡ bụng nhưng vẫn đủ năng lượng.

Salad dưa leo, cà chua và ức gà

Dưa leo và cà chua chứa nhiều nước, giúp giải nhiệt tự nhiên trong mùa hè. Trong khi đó, ức gà giàu protein nhưng ít chất béo, phù hợp với chế độ ăn kiêng.

Có thể thêm chút dầu olive, chanh và tiêu để tăng hương vị thay vì dùng sốt mayonnaise. Đây là món dễ chuẩn bị, hợp với người bận rộn hoặc mang đi làm.

Canh rạm mồng tơi mướp hương

Món canh dân dã này rất phổ biến trong mùa hè vì có tính mát, giúp cơ thể dễ chịu hơn khi thời tiết nóng nực. Rau mồng tơi và mướp hương giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Để phù hợp với chế độ giảm cân, nên ăn vừa phải với cà pháo hoặc mắm mặn, đồng thời ưu tiên rạm tươi thay vì nêm nhiều gia vị công nghiệp.

Sữa chua trái cây ít đường

Đây là món ăn nhẹ giúp giải nhiệt hiệu quả, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ lợi khuẩn từ sữa chua. Có thể kết hợp với dưa hấu, thanh long, táo hoặc các loại quả mọng giàu chất xơ.

Nên chọn sữa chua không đường hoặc ít đường để tránh dư calo. Món này phù hợp cho bữa phụ buổi chiều hoặc thay món tráng miệng ngọt nhiều năng lượng.

Mùa hè không cần ăn kiêng quá khắt khe để giảm cân. Việc ưu tiên món thanh mát, ít dầu mỡ, nhiều rau xanh và protein nạc có thể giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.