Cành cọ vàng 2026 gọi tên phim có mỹ nhân Na Uy

“Fjord” được vinh danh và lần thứ hai đạo diễn Cristian Mungiu nhận Cành cọ vàng

Lễ bế mạc Liên hoan phim (LHP) Cannes 2026 diễn ra tối 23-5 (giờ địa phương), Cành cọ vàng danh giá thuộc về "Fjord". Đây là lần thứ hai đạo diễn Cristian Mungiu được vinh danh tại Cannes. Lần đầu của ông là phim "4 Months, 3 Weeks and 2 Days" giành chiến thắng năm 2007.

Đạo diễn Park Chan-wook, chủ tịch ban giám khảo LHP Cannes năm nay đã ngợi ca phim giúp làm sáng tỏ về các quan điểm khác nhau "một cách nghệ thuật tuyệt vời".

Trong khi đó, đạo diễn Cristian Mungiu bày tỏ phim của ông là lời kêu gọi về sự khoan dung, hòa nhập và lòng cảm thông. "Bạn cần thường xuyên chiêm nghiệm lại niềm tin của mình và hiểu rằng nếu ai đó không cùng quan điểm không có nghĩa là người đó đúng hoặc bạn đúng" – đạo diễn cho biết.

Ông nhận định mọi giải thưởng đều mang tính thời điểm. Có thể, khi 10 hoặc 20 năm sau, khi nhìn lại các phim, mọi người mới biết được tác phẩm nào thực sự tồn tại với thời gian.

Phim "Fjord" do tài tử Sebastian Stan và minh tinh Renate Reinsve đóng vai vợ chồng theo đạo Tin lành. Họ cùng 5 người con chuyển đến sinh sống tại một ngôi làng hẻo lánh ở Na Uy. Ban đầu, họ được chào đón thiện chí nhưng rồi nhà trường bất ngờ phát hiện những vết bầm trên cơ thể cô con gái lớn Elia của họ. Một cuộc điều tra về cách nuôi dạy con mang màu sắc tôn giáo của gia đình cùng những rắc rối bắt đầu. Phim từng nhận được tràng vỗ tay dài 12 phút cùng đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Sự khác biệt về văn hóa trong việc nuôi dạy con cái trở nên cực đoan khi các dịch vụ bảo vệ trẻ em can thiệp và sự chia rẽ này phản ánh một cuộc đấu tranh lớn hơn giữa các giá trị bảo thủ và tiến bộ.

Phim giành giải "Grand Prix" là "Minotaur" của đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev. Đạo diễn Pawel Pawlikowski của phim "Fatherland" được trao giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".

"Fatherland" quy tụ dàn diễn viên: Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl, Devid Striesow…, lấy bối cảnh năm 1949, kể câu chuyện về nhà văn Thomas Mann trong chuyến đi đường bộ cùng con gái Erika Mann trở lại Đức giữa bối cảnh châu Âu hậu thế chiến 2. Phim nhận được tràng vỗ tay kéo dài 5 phút khi công chiếu và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng của các ban giám khảo chuyên trang Screen International.

Ngoài ra, giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" còn trao cho hai nhà làm phim Javier Calvo, Javier Ambrossi của "The Black Ball".

Ở hạng muc diễn xuất, hai nữ diễn viên Virginie Efira và Tao Okamoto trong phim "All of a Sudden" chiến thắng "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Hạng mục Nam chính xuất sắc cũng có hai cái tên được xướng lên là Valentin Campagne và Emmanuel Macchia trong cùng phim "Coward" của Lukas Dhont.

Giải thưởng của Ban giám khảo thuộc về phim "The Dreamed Adventure" của Valeska Grisebach. Ngoài ra, nhiều giải thưởng khác tìm được chủ nhân.