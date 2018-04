Vụ đánh bạc ngàn tỷ và scandal video YouTube bị hack trở thành sự kiện nóng trong tuần

Thứ Hai, ngày 16/04/2018 06:00 AM (GMT+7)

ictnews Tên của cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và tên bài hát có lượt xem cao nhất trên YouTube mọi thời đại nằm trong số từ khoá được người Việt tìm kiếm nhiều nhất tuần qua.

Mùa giải bóng đá Champion League 2018 vào giai đoạn ‘nóng bỏng' nhất, nên tần suất tìm kiếm thông tin các trận đấu tứ kết là tâm điểm của người hâm mộ, chiếm đến 4/10 từ khóa của bảng xếp hạng Google Trends từ 6/4 đến 13/4.

Cụ thể, dẫn đầu là từ khóa tìm kiếm về trận “Barca vs Roma” (Barcelona và Roma), xếp thứ 2 là trận cầu nhiều bất ngờ giữa “Real vs Juventus” (Real Madrid và Juventus), trận “Real vs Atletico” ở vị trí thứ 6, và tìm kiếm thông tin tổng hợp về “Champion League 2018” đứng thứ 4.

Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỉ, từ khoá là tên của trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, được tìm kiếm đứng thứ 3 tuần này khi ông là đối tượng tiếp theo bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng.

Ông Phan Văn Vĩnh - Ảnh: CAND

Đứng thứ 5 là từ khóa “Thứ 6 ngày 13”, theo quan niệm Phương Tây là một ngày kém may mắn và thậm chí được xem là ngày xui xẻo.

Ngày 10/04 vừa qua, cộng đồng mạng và truyền thông trên khắp thế giới bất ngờ khi video ca nhạc thu hút lượt xem nhiều nhất YouTube (vượt 5 tỉ lượt xem) là “Despacito” thuộc quản lý của mạng lưới giải trí VEVO được cho là bị hack bởi một nhóm hacker tự xưng "Bị hack bởi Prosox & Kuroi'SH & Shade & Akashi IT & KiaRoot" và xóa khỏi YouTube. Tuy nhiên chỉ nửa ngày sau, video “Despacito" đã được YouTube nỗ lực khôi phục lại cùng toàn bộ số lượt xem. Từ khoá Despacito được tìm nhiều thứ 7 trong tuần.

Xếp hạng 8 là bộ phim truyền hình “Cả Một Đời Ân Oán” phát sóng hàng tuần trên VTV3. Hạng 9 thuộc về bộ phim bom tấn điện ảnh vừa cho ra rạp “Siêu Thú Cuồng Nộ” của đạo diễn Brad Peyton, đây là bộ phim được chuyển thể từ một trò chơi điện tử cùng tên.

Xếp vị trí cuối của bảng xếp hạng tuần này là “Cup Quốc Gia 2018”, đây là giải bóng đá cấp câu lạc bộ quan trọng của Việt Nam hàng năm, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992.