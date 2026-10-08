Vì sao điện thoại sạc chậm đến khó tin trên ô tô

Nhiều người đã nhận thấy rằng việc sạc điện thoại qua cổng USB trên ô tô thường diễn ra rất chậm. Trong trường hợp điện thoại không sạc được chút nào, có thể cổng USB trên ô tô đã bị hỏng, nhưng nếu chỉ sạc chậm, người dùng cũng gần như không thể làm gì nhiều hơn.

Muốn điện thoại sạc nhanh trên ôtô, đừng chỉ cắm dây vào cổng USB

Tốc độ sạc phụ thuộc vào điện áp, cường độ dòng điện và công suất mà bộ sạc cung cấp. Các bộ sạc điện thoại hiện đại thường có điện áp từ 5 đến 9 volt và cường độ dòng điện khoảng 2 ampe. Trong khi đó, ổ cắm điện tại nhà có thể cung cấp lên đến 120 volt (ở Việt Nam là 220 volt) với cường độ dòng điện từ 15 đến 20 ampe, đủ để hỗ trợ sạc nhanh. Mặc dù vậy, một số ô tô chỉ cung cấp nửa ampe qua cổng USB.

Hiện nay, tốc độ sạc trên ô tô đã được cải thiện phần nào nhờ vào công nghệ USB-C, giúp sạc thiết bị nhanh hơn tới 20 lần so với chuẩn USB-A trong điều kiện lý tưởng. Vấn đề là, hầu hết các cổng USB trên ô tô vẫn sử dụng chuẩn USB 2.0, với công suất đầu ra giới hạn ở mức 2,5 watt. Trong khi đó, nhiều điện thoại hiện đại có thể tiêu thụ 20W trở lên, cho thấy cổng USB trên ô tô không thể theo kịp tốc độ sạc của bộ sạc cắm vào ổ cắm điện.

Cách cải thiện tốc độ sạc điện thoại trên ô tô

Để cải thiện tốc độ sạc điện thoại trong ô tô, người dùng có thể bỏ qua cổng USB và sử dụng bộ chuyển đổi USB-C sạc nhanh cắm vào ổ cắm điện 12V (hay tẩu sạc) trên bảng điều khiển. Miễn là người dùng có cáp USB hỗ trợ sạc nhanh, tẩu sạc này có thể cung cấp tới 75W cho điện thoại, nếu thiết bị hỗ trợ mức sạc này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sạc nhanh có thể gây hại cho pin điện thoại do nhiệt lượng tỏa ra. Mặc dù tác động này không đáng kể khi chỉ sạc nhanh, nhưng việc sạc nhanh trong khi thực hiện các tác vụ nặng, như định vị, có thể khiến điện thoại nóng lên đến mức nguy hiểm. Do đó, mặc dù việc sạc nhanh trong ô tô mang lại sự tiện lợi, người dùng nên cân nhắc và không sử dụng thường xuyên.