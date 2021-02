Ứng dụng siêu hay ho giúp nuôi cá ảo trên màn hình máy tính

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 10:05 AM (GMT+7)

Màn hình máy tính của bạn sẽ trở nên sinh động hơn với ứng nuôi cả ảo có tên Desktop Coelacanth.

Việc ngắm nhìn những chú cá bơi lội tung tăng trên màn hình PC mang lại trải nghiệm rất thú vị. Hơn nữa đây cũng là cách giúp tinh thần thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, căng thẳng. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt và sử dụng Desktop Coelacanth, một ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên Microsoft Store.

-Mở máy tính và truy cập vào đường link tại đây. Khi giao diện mới mở ra bạn thực hiện tải và cài đặt ứng dụng Desktop Coelacanth.

- Kết thúc quá trình cài đặt, một chú cá vây đen dễ thương sẽ hiển thị lên màn hình chính. Bạn có thể tương tác với nó bằng con trỏ chuột, chú cá sẽ bơi theo mọi cú click bạn chạm tới trên màn hình. Nếu muốn đổi màn hình (trong trường hợp dùng 2 hoặc nhiều Monitor) các bạn hãy click chuột phải vào biểu tượng DesktopCoelacanth ở Taskbar, chọn Monitor muốn hiển thị.

- Chú cá có 2 kiểu bơi là Manual (bơi theo hướng di chuột) và Auto (bơi tự do). Chúng ta chọn vào Swimming Mode để đổi 2 kiểu này. Ngoài ra bạn có thể chọn kích thước cá ở Screen Quality, từ Very low (cực bé) đến Ultra (siêu to) và thay đổi hình nền khi chọn vào Background.

Mỗi thay đổi đều yêu cầu xác nhận và khởi động lại ứng dụng, bạn cứ bấm Yes để thực hiện.

