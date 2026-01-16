Khách sạn trên Mặt Trăng chính thức nhận cọc, giá vé lên tới 26 tỷ đồng

Giấc mơ du lịch liên hành tinh đang dần hiện hữu khi GRU Space (Galactic Resource Utilization) – một công ty khởi nghiệp non trẻ trong ngành vũ trụ – tuyên bố tham vọng đưa du khách lên Mặt Trăng lưu trú trong vòng chưa đầy một thập kỷ nữa.

Điều khiến giới công nghệ bất ngờ là người đứng sau dự án khổng lồ này là Skyler Chan, một chàng trai mới chỉ 22 tuổi. Dù công ty mới thành lập năm ngoái, GRU Space đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận được nguồn vốn từ các nhà đầu tư từng làm việc tại những "gã khổng lồ" như SpaceX và Anduril.

GRU Space mở ra tham vọng về chuyến du lịch nghỉ dưỡng trên Mặt Trăng.

Tham vọng của Chan là biến du lịch vũ trụ thành động lực thúc đẩy nền kinh tế mặt trăng. "Chúng ta đang sống ở thời điểm bước ngoặt. Nếu thành công, hàng tỷ người sẽ được sinh ra trên Mặt Trăng và Sao Hỏa", vị CEO trẻ tuổi chia sẻ.

Để hiện thực hóa khách sạn này, GRU Space không mang gạch từ Trái Đất lên. Thay vào đó, họ sử dụng công nghệ cấu trúc bơm hơi kết hợp với vật liệu tại chỗ.

Theo lộ trình, vào năm 2029, công ty sẽ gửi sứ mệnh thử nghiệm đầu tiên thông qua chương trình CLPS của NASA. Tại đây, họ sẽ trình diễn công nghệ biến đất đá mặt trăng thành gạch. Những viên gạch này sau đó sẽ được dùng để bao bọc quanh các module bơm hơi, tạo thành lớp khiên vững chắc bảo vệ du khách khỏi bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt.

Khách sạn dự kiến sẽ được đặt trong một "hố mặt trăng" để tận dụng nhiệt độ ổn định hơn so với bề mặt. Phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2032 sẽ có sức chứa khiêm tốn chỉ 4 khách một lượt.

GRU Space hiện đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký. Những người được chọn sẽ phải đặt cọc một khoản tiền khổng lồ, dao động từ 250.000 USD đến 1 triệu USD (khoảng 6,5 - 26 tỷ đồng).

Tuy nhiên, con số này chỉ là tiền "giữ chỗ". Công ty ước tính tổng chi phí cho chuyến nghỉ dưỡng lịch sử này sẽ vượt quá 10 triệu USD. Mức giá này định vị rõ ràng đối tượng khách hàng: Những tỷ phú đã từng bay vào vũ trụ hoặc những người tìm kiếm cảm giác mạnh tột độ mà Trái Đất không thể đáp ứng.

Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh NASA đang rục rịch đưa người trở lại Mặt Trăng với sứ mệnh Artemis và Trung Quốc cũng có kế hoạch tương tự vào năm 2030, cuộc đua thương mại hóa Mặt Trăng đang nóng hơn bao giờ hết. Và với GRU Space, Mặt Trăng không chỉ là nơi để cắm cờ, mà là nơi để kinh doanh nghỉ dưỡng.