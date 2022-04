Tỷ phú Elon Musk muốn mua thẳng Twitter với giá 41 tỷ USD

Elon Musk - “ông chủ” của Tesla muốn chuyển đổi Twitter và đã đưa ra "mức giá tốt nhất và cuối cùng" để mua 100% cổ phần của công ty.

Sau khi mua 9,2% cổ phần của Twitter, Elon Musk đã chính thức thông báo sẽ tham gia hội đồng quản trị, sau đó đổi ý và rút lui. Giờ đây, vị tỷ phú này đã nói với hội đồng quản trị về việc bản thân tin rằng Twitter cần phải được "chuyển đổi". Theo Daily Mail, ông Musk đã đề nghị mua lại Twitter với giá 41,39 tỷ USD, trả 54,20 USD cho mỗi cổ phiếu.

Ông Elon Musk.

Tuyên bố với Hội đồng quản trị Twitter, ông Musk cho hay: "Tôi đã đầu tư vào Twitter vì tôi tin vào tiềm năng của mạng xã hội này, trở thành nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn cầu. Và tôi tin rằng tự do ngôn luận là mệnh lệnh xã hội đối với một nền dân chủ đang hoạt động. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện khoản đầu tư của mình, giờ tôi nhận ra rằng công ty sẽ không phát triển mạnh cũng như không phục vụ mệnh lệnh xã hội nếu ở dạng hiện tại. Twitter cần được chuyển đổi thành một công ty tư nhân. Do đó, tôi đề nghị mua 100% Twitter với giá 54,20 USD/ cổ phiếu".

Nhà lãnh đạo Telsa cho hay, đây là mức giá tốt nhất và cuối cùng của mình. Ông Musk nói thêm: "Nếu đề nghị này không được chấp nhận, tôi sẽ phải xem xét lại vị trí cổ đông của mình".

Ý định mua của ông Musk đã được tiết lộ trong một hồ sơ pháp lý. Vào thứ Hai, ngày 11/4, ông Musk đã ký một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cho biết ông đã từ chối ghế trong hội đồng quản trị. Theo tài liệu đó, Musk sẽ có thể "bày tỏ quan điểm của mình" về công ty với hội đồng quản trị nhưng cũng có thể mua thêm cổ phiếu.

Kết luận tuyên bố của mình, ông Elon Musk chia sẻ thêm: "Twitter có tiềm năng phi thường. Tôi sẽ mở khóa chúng". Hiện, tài khoản Twitter của vị tỷ phú người Mỹ có hơn 80 triệu người theo dõi và ông đã sử dụng nền tảng này để đưa ra nhiều thông báo quan trọng, gây chao đảo thị trường.

Hiện, phía Hội đồng quản trị của Twitter vẫn chưa đưa ra câu trả lời công khai.

