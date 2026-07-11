Bàn ăn ở đội tuyển Pháp

Thoạt nhìn, đó chỉ là một chiếc bàn dài lớn được bày biện trong phòng ăn khách sạn. Nhưng đây lại là nơi diễn ra một phần cuộc sống tập thể của "Les Bleus" suốt hơn một tháng qua trong hành trình chinh phục cúp Vàng.

Trước giờ ra sân tập hay tham gia các hoạt động theo lịch trình, 26 tuyển thủ áo lam đều tụ họp tại đây để có bữa ăn chung đầu tiên trong ngày. Báo Pháp Le Parisien miêu tả: "Đó không chỉ là quãng thời gian giao lưu vui vẻ, mà đã trở thành một nghi thức của đội tuyển. Bởi xung quanh chiếc bàn này, không có gì là ngẫu nhiên".

HLV Didier Deschamps ôm Kylian Mbappe trong một bữa ăn chung của tuyển Pháp ở khách sạn nơi trú quân, Boston, Mỹ ngày 7/7/2026 tại World Cup 2026. Ảnh: LĐBĐ Pháp

Từ đợt tập trung đầu tiên, các học trò của Didier Deschamps đã tự chọn chỗ ngồi cho mình và giữ nguyên vị trí đó cho đến khi World Cup kết thúc. Thói quen dần hình thành, những hội nhóm ăn ý dần lộ diện, và tương tự trong phòng thay đồ, một "hệ thống cấp bậc" tự nhiên bắt đầu được thiết lập.

Ở đầu bàn, theo đúng truyền thống, Mbappe ngồi ở vị trí dành cho thủ quân. Sát bên anh là Ousmane Dembele và Michael Olise, tạo thành bộ ba phóng chiếu đến những pha phối hợp giữa họ trên sân. Thực tế, từ chính các bữa ăn này, tam tấu hàng công của Pháp có dịp trò chuyện, trao đổi thân tình với nhau nhiều hơn, trở thành bệ phóng cho sự kết nối ăn ý trong các trận đấu đã qua.

Ở phía đối diện, "em út" Warren Zaire-Emery được vây quanh bởi các đồng đội tại PSG là Desire Doue và Bradley Barcola. Malo Gusto cũng gia nhập nhóm "măng non" này, dễ dàng tìm thấy điểm chung khi từng là đồng đội với Barcola thời còn khoác áo Lyon. Giữa những tiếng cười thả ga và những màn bàn luận sôi nổi về các trận game PlayStation, nhóm cầu thủ Gen Z này mang đến làn gió tươi mới cho cuộc sống thường nhật của đội tuyển.

Vị trí các chỗ ngồi trên bàn ăn chung của đội tuyển Pháp ở World Cup 2026. Ảnh: Le Parisien/LĐBĐ Pháp

Các đàn anh gạo cội cũng không ngồi quá xa để kịp... chấn chỉnh khi cần. Lucas Hernandez giữ vai trò cầu nối giữa các thế hệ, anh ngồi gần em trai Theo, N’Golo Kante và Lucas Digne. Đối diện, Adrien Rabiot và Mike Maignan tiếp tục duy trì thói quen có từ nhiều năm trước. Cùng trưởng thành từ lò đào tạo của PSG, cả hai thường chia sẻ những thời khắc đặc biệt cùng nhau. Cách không xa là Aurelien Tchouameni và Jules Kounde, đôi bạn thân từ thuở khoác áo Bordeaux và ngày càng bền chặt qua các đợt tập trung đội tuyển, dù khoác áo hai CLB không đội trời chung (Real Madrid và Barca).

Quanh chiếc bàn lớn này, các tuyển thủ Pháp không chỉ có vị trí cố định mà còn mang theo những sở thích cá nhân và thói quen ăn uống riêng, tái tạo lại cảm giác gần gũi như đang ở nhà. Nhiều người có những món ruột được chế biến riêng tại quầy phục vụ do đầu bếp Xavier Rousseau phụ trách. Thỉnh thoảng, Ryan Cherki còn đóng vai phụ bếp. Mbappe ghé qua đây mỗi ngày và mì Ý là lựa chọn số một của anh kể từ đầu giải.

Dembele thường ăn mì gà, sốt cà chua và sốt pesto. Marcus Thuram chuộng món tôm, còn Gusto lại thích cá hồi. Trong khi, Zaire-Emery thường xuyên hướng về phía quầy buffet đồ sống để tự tay trộn salad. Ibrahima Konate khó lòng cưỡng lại món trứng cuộn ốp lết. Digne là tín đồ của những bữa xế, và Doue hầu như luôn bắt đầu bằng một lát bánh mì nguyên cám phết bơ sáp.

"Dù lịch trình hàng ngày được lên chi tiết đến từng phút, những bữa ăn này là khoảng lặng đáng giá của cả đội, cho phép thầy trò Deschamps thả lỏng để trò chuyện về mọi chủ đề trên đời", báo Le Parisien viết.

Các cầu thủ Pháp tập luyện trên sân của trường Đại học Bentley, Waltham, Massachusetts, Mỹ ngày 6/7/2026. Ảnh: Reuters

Trước đây, một vài thế hệ đội tuyển Pháp thường có xu hướng nhanh chóng lui về phòng riêng ngay sau khi dùng bữa. Ngược lại, thế hệ này lại thích nán lại bàn ăn, tăng cường trò chuyện và chuyện trò cùng nhau. Hai cầu thủ gạo cội gốc Paris là Rabiot và Maignan đặc biệt có thói quen kéo dài cuộc đối thoại ngay tại phòng ăn.

Maxence Lacroix, một trong những cái tên mới nhất lên tuyển, cũng luôn góp mặt gần đó. Trung vệ thuộc biên chế Crystal Palace này nhanh chóng hòa nhập, tương tự thủ môn thứ ba Robin Risser – người chỉ vừa biết đến việc được "ăn cơm tuyển" ngay trước thềm World Cup.

Được xếp ngồi ở giữa bàn - một vị trí "chiến lược" giúp dễ dàng giao lưu - Lacroix và Risser dần tìm được chỗ đứng của mình và trở thành một phần không tách rời của tập thể. Lacroix mới chỉ thi đấu 90 phút trước Na Uy ở lượt cuối vòng bảng, trong khi Risser ngồi dự bị toàn thời gian, nhưng cả hai không ngần ngại lên tiếng đóng góp trên sân tập.

Trong hành trình Bắc Mỹ 2026 này, thầy trò Deschamps lớn mạnh hơn qua từng chiến thắng. Và theo tờ Le Parisien, chính chiếc bàn ăn lớn này phản chiếu hình ảnh của một tập thể gắn kết hơn bao giờ hết.

Sau khi đứng đầu vòng bảng, Pháp tiếp áp đảo và giữ sạch lưới cả ba trận vòng loại trực tiếp World Cup 2026. Đoàn quân dưới trướng HLV Deschamps lần lượt thắng Thụy Điển 3-0, Paraguay 1-0, Morocco 2-0 để lần thứ ba liên tiếp vào bán kết World Cup. Trước đó, họ cùng nhau về nhì năm 2022 và vô địch năm 2018.