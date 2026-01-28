Lượng tìm kiếm “cách mua vàng” trên Google đạt mức cao kỷ lục

Sự quan tâm toàn cầu đối với vàng đã gia tăng mạnh mẽ khi giá kim loại quý này vượt qua mốc 5.000 USD mỗi ounce, thiết lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Đây chính là lý do khiến xu hướng tìm kiếm trực tuyến về cách mua vàng tăng mạnh.

Giá vàng liên tục tăng cao kỷ lục trong những ngày gần đây.

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy mức độ tìm kiếm toàn cầu về cụm từ “how to buy gold” (tại dịch: cách mua vàng) đạt đỉnh cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận vào năm 2004. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi khi một cột mốc lịch sử của thị trường trùng khớp với sự chú ý rộng rãi của công chúng.

Theo phân tích của TechGaged.com, sự gia tăng của “cách mua vàng” không phải là một hiện tượng bất ngờ. Dữ liệu dài hạn từ Google Trends cho thấy mức độ quan tâm tìm kiếm đã bắt đầu tăng đều đặn từ năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi bùng nổ vào những tháng cuối năm 2025. Đỉnh điểm của đà tăng này diễn ra vào tháng 12/2025, khi cụm từ tìm kiếm đạt điểm số 100 trên Google Trends, mức cao nhất trong hai thập kỷ qua.

So sánh giữa các năm cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Điểm số Google Trends cho cụm từ “cách mua vàng” đã tăng từ 9 vào tháng 12/2024 lên 100 vào tháng 12/2025, tương ứng với mức tăng khoảng 1011% về lượng tìm kiếm. Mặc dù điểm số này không phản ánh khối lượng tìm kiếm tuyệt đối, nhưng nó cho thấy tốc độ và cường độ của sự thay đổi trong sự chú ý của công chúng khi giá vàng đạt mức kỷ lục.

Sự chú ý của công chúng đối với cách mua vàng cũng tăng lên.

Phân tích sâu hơn cho thấy một mô hình hành vi rõ ràng. Trong suốt 20 năm qua, mức độ quan tâm tìm kiếm về “cách mua vàng” thường ở mức thấp và ổn định. Nhưng vào cuối năm 2025, từ tháng 11 đến tháng 12, điểm số Google Trends đã tăng mạnh trước khi giảm trở lại vào đầu năm 2026.

Sự gia tăng đột ngột này thường gắn liền với ý định hành động, cho thấy nhiều cá nhân chỉ bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục. Dữ liệu phản ánh không chỉ nhu cầu về vàng mà còn cả tâm lý của nhà đầu tư đối với rủi ro và sự bất ổn.

Lưu ý rằng Google Trends đo lường mức độ phổ biến tương đối, không phải nhu cầu tuyệt đối, với điểm số dao động từ 0 đến 100.

Sự gia tăng tìm kiếm liên quan đến vàng cũng đã làm nổi bật sự so sánh giữa vàng và Bitcoin. Trong khi giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục, giá Bitcoin lại tương đối ổn định, điều đó cho thấy các nhà đầu tư hiện đang ưu tiên các tài sản được coi là ổn định và trung lập về mặt địa chính trị.