Trái Đất có thêm "Mặt Trăng mini" tạm thời, chỉ ở lại đến tháng 12

Trái Đất vừa có một vệ tinh tự nhiên thứ hai đang quay quanh, nhưng có thể sẽ rời đi vào cuối năm. Vật thể được phát hiện lần đầu ngày 20/8/2026 bởi nhà thiên văn học người Hungary Krisztián Sárneczky. Từ ngày 29/10/2026, nó được chính thức gọi là Mặt Trăng và đặt tên là 2026 QQ8.

Tiểu hành tinh 2026 QQ8 là Mặt Trăng tạm thời của Trái Đất.

2026 QQ8 là một tiểu hành tinh nhỏ khoảng 1-2 mét, cỡ một người trưởng thành. Quỹ đạo hình quả thận đưa nó đến gần Trái Đất khoảng một lần mỗi 10 năm. Nó đã vượt qua Hill sphere và bị kéo vào quỹ đạo quanh Trái Đất từ tháng 4/2026, và dự kiến tiếp tục quay quanh Trái Đất thêm một hoặc hai tháng nữa trước khi rời đi vào tháng 12, hoặc có thể vào tháng 1.

Điều thú vị là "Mặt Trăng" 2026 QQ8 không thể nhìn thấy bằng kính thiên văn nghiệp dư, vì nó chỉ rộng khoảng 1 mét và ở xa hơn Mặt Trăng khoảng một nửa. Các nhà thiên văn học chuyên nghiệp sẽ quan sát nó chặt chẽ. Lần tiếp cận gần nhất của nó là 537.000 km vào ngày 18/8, tương đương 0,0038 AU, gấp khoảng 1,5 lần khoảng cách tới Mặt Trăng, và nó không gây va chạm nguy hiểm với Trái Đất.

Hình minh họa 2026 QQ8 sẽ rời đi vào tháng 12.

Ban đầu, các nhà thiên văn học chưa rõ vật thể này là tự nhiên hay chỉ là rác vũ trụ. Các quan sát tiếp theo bằng Kính thiên văn Khám phá Lowell ở Arizona và kính thiên văn 2,2 mét của Đại học Hawaii đã xác nhận nguồn gốc tự nhiên của nó. Trung tâm Tiểu hành tinh đã xác nhận điều này trong thông báo ngày 29/10.

Khi 2026 QQ8 rời khỏi quỹ đạo Trái Đất, nó sẽ không đến gần như vậy nữa cho đến năm 2058. Sau đó, nó sẽ quay lại quỹ đạo quanh Mặt Trời của mình.