Tiết lộ lượng người dùng và tin nhắn gửi nhận qua Zalo mỗi ngày

Tính đến hết quý III/2025, số liệu mới nhất từ Zalo cho biết, họ đã ghi nhận 79,2 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng với khoảng 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Zalo là ứng dụng nhắn tin OTT được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam.

Trước đó, đến hết năm 2024, số lượng người dùng thường xuyên hàng tháng của Zalo là 77,8 triệu với khoảng 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Như vậy, chỉ sau 9 tháng đầu năm 2025, nền tảng này đã tăng thêm 1,4 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng.

Còn theo báo cáo “The Connected Consumer” mới nhất (quý II/2025) của Decision Lab, Zalo tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam cả về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích.

Báo cáo cho thấy, 80% người dùng thường xuyên sử dụng Zalo để trao đổi hằng ngày, vượt trội so với các nền tảng liên lạc khác tại Việt Nam như Facebook (69%), Messenger (53%), WhatsApp (9%), Viber (6%),...

Song song với mức tăng trưởng về tỷ lệ sử dụng, báo cáo cũng ghi nhận Zalo là nền tảng nhắn tin được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Tỷ lệ yêu thích với Zalo đạt 53% - tăng 2% so với quý trước, cao hơn vị trí thứ 2 là Facebook với 22% và Messenger là 17%.