Thực hư mã *#62# giúp kiểm tra điện thoại có bị nghe lén hay không

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 12:00 PM (GMT+7)

Công nghệ Sự kiện:

Mã lệnh *#62# là một mã quen thuộc trên điện thoại không phân biệt điện thoại "đập đá" hay smartphone cao cấp.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thời gian qua, mạng xã hội đang lan truyền thông tin kêu gọi người dùng di động kiểm tra điện thoại có bị nghe lén hay không bằng cú pháp *#62#. Theo thông tin lan truyền, nếu thông báo hiện ra là "Availbe forwaded to..." (đúng chính tả tiếng Anh phải là "Available forwarded to") + số điện thoại, thì có nghĩa điện thoại của người dùng đang bị nghe lén.

Tuy nhiên, thực tế *#62# là một mã quen thuộc trên điện thoại không phân biệt điện thoại "đập đá" hay smartphone cao cấp, nhằm giúp người dùng kiểm tra tính năng chuyển tiếp cuộc gọi khi tắt máy. Số điện thoại chuyển tiếp tới có thể là số điện thoại khác của người dùng hoặc hộp thư thoại của nhà mạng.

Ngoài *#62#, điện thoại di động hiện nay còn hỗ trợ nhiều mã lệnh khác liên quan tới tính năng chuyển tiếp cuộc gọi.

Chẳng hạn, với nhà mạng MobiFone, người dùng nhận được thông báo chuyển tiếp cuộc gọi tới số +8490980 tức là hộp thư thoại áp dụng trong trường hợp tắt máy/ngoài vùng phủ sóng. Còn với nhà mạng Viettel, cuộc gọi được chuyển tiếp tới số +84980000173 cũng chỉ đơn giản là số hộp thư thoại của Viettel.

Theo tìm hiểu của PV, các dịch vụ hộp thư thoại hiện nay tại Việt Nam đều miễn phí dịch vụ. Tất nhiên, người gọi đến phải trả cước phí như một cuộc gọi thông thường khi bắt đầu nói lời nhắn (sau tiếp "bíp"). Sau khi đối phương nhận được SMS thông báo có tin nhắn thoại, họ có thể nghe lại hoặc không. Nếu muốn nghe lại nội dung nói trên thì chủ thuê bao sẽ phải gọi lên tổng đài với cước phí bằng 50% cuộc gọi nội mạng hoặc miễn phí tùy dịch vụ. Chẳng hạn, tổng đài nghe lại lời nhắn thoại trong hộp thư thoại +8490980 của MobiFone là 981.

Các nhà mạng đều khẳng định, tính năng chuyển tiếp cuộc gọi đã xuất hiện từ rất lâu nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng điện thoại di động. Tính năng này hoàn toàn không ảnh hưởng tới cuộc gọi thoại của người dùng và tất nhiên cũng không phải là nghe lén cuộc gọi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Tùy mỗi nhà mạng, người dùng có thể cài đặt các tính năng khác nhau cho hộp thư thoại của mình, thậm chí là sử dụng lời nói cá nhân thay vì lời thông báo mặc định. Song để hủy tính năng chuyển tiếp cuộc gọi, tất cả các thuê bao di động hiện nay (không phân biệt nhà mạng) đều có thể sử dụng cú pháp chung là ##002#.