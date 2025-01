Những tính năng One UI 7.0 mà người dùng có thể khoe với bạn bè dùng iPhone

Bản cập nhật này không chỉ mang đến một cuộc đại tu hình ảnh ấn tượng mà còn tích hợp nhiều tính năng mới và cải tiến đáng giá từ Galaxy AI. Với One UI 7.0, các thiết bị Galaxy đủ điều kiện không chỉ ngang bằng mà còn có thể vượt trội hơn so với nhiều smartphone khác, đặc biệt là trong trải nghiệm phần mềm.

Trải nghiệm phần mềm thường được coi là một trong những lý do chính khiến người dùng iPhone đánh giá cao sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, với One UI 7.0, điều này có thể không còn đúng. Dưới đây là những tính năng nổi bật của One UI 7.0 mà chắc chắn sẽ khiến chủ sở hữu iPhone phải ghen tị.

Now Bar động

Now Bar là một thành phần giao diện người dùng mới giúp mang lại sự linh hoạt cho giao diện phần mềm của Samsung. Thanh này có khả năng thay đổi nội dung hiển thị dựa trên hoạt động của người dùng. Ví dụ nó có thể hiển thị thông tin tập luyện từ Samsung Health, điều khiển phát nhạc, bộ đếm thời gian và nhiều thông tin khác theo ngữ cảnh.

Now Bar được đặt ở cuối màn hình và cũng xuất hiện trên màn hình khóa giúp người dùng dễ dàng vuốt qua các hoạt động khác nhau tạo nên trải nghiệm tương tác thú vị hơn. Trong khi iPhone có Dynamic Island, tính năng này lại không linh hoạt và không có sẵn trên màn hình khóa.

Cải tiến Notifications và Quick Panel

Samsung đã làm mới giao diện của Notifications và Quick Panel, tách chúng thành hai màn hình riêng biệt giúp giảm bớt sự lộn xộn và tăng cường khả năng kiểm soát. Người dùng có thể tùy chỉnh thứ tự của các nút và chuyển đổi dễ dàng.

Notifications giờ đây lớn hơn và có hình viên thuốc giúp dễ đọc hơn. Quick Panel cũng được cải tiến với các nút bật tắt và điều khiển trực quan hơn, cùng với thanh âm lượng rõ ràng. Trong khi đó trung tâm điều khiển của iPhone vẫn còn hạn chế về mức độ tùy chỉnh so với One UI 7.0.

Cá nhân hóa màn hình khóa

Samsung đã thực hiện một cuộc đại tu cho màn hình khóa trong One UI 7.0. Phiên bản mới này giới thiệu các tiện ích được thiết kế đẹp mắt giúp hiển thị thông tin một cách trực quan và hữu ích. Người dùng còn có thể lựa chọn từ 10 kiểu đồng hồ màn hình khóa mới, tất cả đều được tích hợp hài hòa trong ngôn ngữ thiết kế mới của Samsung.

Điểm nổi bật là khả năng tùy chỉnh từ kiểu phông chữ, màu sắc đến kích thước của các yếu tố trên màn hình khóa giúp mang đến trải nghiệm người dùng thực sự cá nhân hóa. Trong khi Apple chỉ mới cho phép người dùng iPhone tùy chỉnh màn hình khóa gần đây, Samsung đã cho phép người dùng Galaxy thực hiện điều này từ nhiều năm trước, và với One UI 7.0, tính năng này đã đạt đến một đẳng cấp mới.

Bảng điều khiển Knox Matrix mạnh mẽ

One UI 7.0 cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra trạng thái bảo mật của tất cả các thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy. Bảng điều khiển Knox Matrix cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các thiết bị Samsung mà người dùng đang sử dụng, từ điện thoại di động đến TV và thiết bị gia dụng.

Khi phát hiện rủi ro bảo mật, bảng điều khiển này sẽ tự động đưa ra các khuyến nghị để bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Với sự đa dạng trong dòng sản phẩm của Samsung, hệ sinh thái Galaxy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. One UI 7.0 không chỉ mang lại trải nghiệm người dùng tốt mà còn cung cấp thông tin chi tiết về bảo mật mà người dùng iPhone chỉ có thể mơ ước.

Điều khiển máy ảnh dễ dàng

Samsung đã thiết kế lại ứng dụng camera trong One UI 7.0, biến nó thành một công cụ lý tưởng cho những ai đam mê chụp ảnh và quay video bằng điện thoại. Tất cả các tùy chọn và cài đặt camera được sắp xếp một cách trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác chỉ bằng một tay.

Bộ chuyển đổi chế độ máy ảnh được làm dày hơn và đặt gần ngón tay hơn giúp mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. Từ việc chuyển đổi ống kính cho đến thanh trượt zoom mượt mà, việc chụp ảnh hoàn hảo trên thiết bị Galaxy giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.