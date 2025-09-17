Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi

Mới đây, các nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một "thỏa thuận cơ bản" về tương lai của TikTok tại Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này đi kèm một điều khoản quan trọng và gây tranh cãi: Trung Quốc có thể sẽ đồng ý bán hoạt động của TikTok cho các nhà đầu tư Mỹ, nhưng sẽ giữ lại quyền kiểm soát đối với thuật toán - "bộ não" đã làm nên thành công của ứng dụng.

Thỏa thuận về số phận TikTok tại Mỹ dần đi đến hồi kết.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền tổng thống Trump tuyên bố về một thỏa thuận, nhưng lần này các nguồn tin từ Trung Quốc cũng đã lên tiếng xác nhận về một "sự đồng thuận về khung cơ bản", khiến cho tình hình trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết trong bối cảnh căng thẳng.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận sẽ không phải là một thương vụ bán đứt hoàn toàn. Thay vào đó, phía Trung Quốc sẽ "cấp phép" cho thuật toán và các quyền sở hữu trí tuệ khác cho bên mua ở Mỹ. Nếu phân tích sâu hơn, điều này có nghĩa là "linh hồn" của TikTok – thuật toán đề xuất nội dung gây nghiện – vẫn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của phía Trung Quốc, trong khi các nhà đầu tư Mỹ chỉ mua lại hoạt động và cơ sở người dùng tại thị trường này.

Với việc các bên mới chỉ đạt được một thỏa thuận cơ bản mà chưa đi vào chi tiết cụ thể, gần như chắc chắn mọi thứ sẽ được điều chỉnh lại một lần nữa. Các cuộc đàm phán phức tạp về chi tiết cấp phép và các điều khoản khác sẽ cần thêm thời gian. Hơn nữa, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ cần phải được Quốc hội Mỹ phê duyệt.

TikTok từng đứng trước nguy cơ bị cấm cửa tại Mỹ.

Bên cạnh đó, danh tính của nhà đầu tư hoặc công ty Mỹ sẽ mua lại TikTok vẫn còn là một ẩn số. Các tin đồn trước đó vào tháng 3 và tháng 4 đã nhắc đến những cái tên lớn như Amazon. Trong khi đó, có thông tin cho rằng một phiên bản TikTok dành riêng cho thị trường Mỹ đã được phát triển để sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao.

Rõ ràng, dù đã có bước tiến, tương lai của TikTok tại Mỹ vẫn còn rất bấp bênh và cuộc đàm phán gay cấn này sẽ còn tiếp diễn.