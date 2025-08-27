Thêm bộ công cụ AI hỗ trợ soạn email, xử lý văn bản và bảng tính

Synology vừa ra mắt bản cập nhật lớn cho bộ Office Suite, tích hợp các tính năng AI trong MailPlus, Office và nền tảng quản lý AI Console mới. Dù công bố không sớm so với các bộ ứng dụng văn phòng nổi tiếng tương tự của Microsoft Office hay Google, nhưng các giải pháp AI tích hợp của Synology tạo ra nhiều khác biệt, đặc biệt trong lĩnh vực lưu trữ chuyên biệt NAS (bộ nhớ lưu trữ gắn vào mạng).

Trong đó, MailPlus ứng dụng AI tạo sinh để giúp người dùng quản lý và phản hồi khối lượng email lớn. Tính năng AI trên MailPlus có thể tóm tắt các chuỗi email dài, đề xuất các bước hành động tiếp theo, giúp rút ngắn thời gian xử lý. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng phản hồi thông minh chỉ với một cú nhấp chuột, được tùy chỉnh theo ngữ cảnh, hoặc tham chiếu từ email trước và mẫu có sẵn để soạn thảo nội dung.

Office AI thì hỗ trợ soạn thảo, chỉnh sửa và rà soát văn bản, cũng như tìm công thức bảng tính thông qua tương tác ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể dịch toàn bộ tài liệu hoặc trang trình chiếu chỉ với một thao tác, hỗ trợ cộng tác đa ngôn ngữ. Bên cạnh đó, AI Assistant có khả năng tham chiếu tệp lưu trên Synology Drive, đưa ra gợi ý và phản hồi phù hợp với ngữ cảnh và nhu cầu riêng.

AI Console mang đến một nền tảng quản trị tập trung, tích hợp với các nhà cung cấp AI, giúp người dùng lựa chọn mô hình phù hợp mà không cần tốn thêm chi phí tích hợp. Nền tảng cung cấp khả năng quản lý tài nguyên chi tiết thông qua giới hạn token và phân quyền theo vai trò, ngăn chặn việc sử dụng AI trái phép.

Ngoài ra, tính năng tự động ẩn thông tin nhạy cảm sẽ loại bỏ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu quan trọng theo chính sách công ty trước khi gửi đến các dịch vụ AI bên thứ ba. Toàn bộ hoạt động sử dụng AI được ghi lại thông qua nhật ký giao dịch và quản trị, phục vụ cho công tác kiểm toán.

Bằng cách kết hợp hạ tầng đám mây riêng của Synology với khả năng triển khai AI tùy chỉnh và cơ chế quản trị như trên, người dùng có thể ứng dụng AI tạo sinh, duy trì toàn quyền kiểm soát dữ liệu và giảm thiểu rủi ro từ shadow AI.

Bộ Synology Office Suite tích hợp AI mới hiện đã có sẵn để tải về và miễn phí cho người dùng các hệ thống NAS của Synology.