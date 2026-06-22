Kẻ gian tìm tới tận cổng trường vì thói quen "khoe con trên mạng" của cha mẹ

Một nghiên cứu chuyên sâu mang tên “Chia sẻ giản đơn, Rủi ro khó lường” vừa được Kaspersky và Viện Công nghệ Singapore (SIT) phối hợp thực hiện đã chỉ ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với trẻ em xuất phát từ chính thói quen đăng tải ảnh con cái lên không gian mạng của các bậc cha mẹ.

Khảo sát được triển khai từ tháng 10/2025 - 2/2026 trên nhóm phụ huynh có con từ 0-12 tuổi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ai Cập, trong đó có cả Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguy cơ từ người lạ là mối lo ngại hàng đầu của các bậc cha mẹ.

Kaspersky cảnh báo rủi ro từ thói quen khoe con trên mạng.

Giật mình trước rủi ro từ việc khoe con trên mạng của phụ huynh Việt

Cụ thể, có đến 75% phụ huynh tham gia khảo sát thừa nhận các bài đăng của họ có khả năng bị kẻ xấu lợi dụng. Hơn 70% người được hỏi tin rằng người lạ hoàn toàn có thể định vị được địa chỉ nhà riêng (74%) hoặc trường học của con mình (73%) thông qua các thông tin, hình ảnh tưởng chừng vô hại được chia sẻ công khai. Ngoài ra, 82% phụ huynh bày tỏ sự lo ngại về các hệ lụy khó lường khi vô tình để lộ lộ trình di chuyển của con, và 69% lo sợ những hình ảnh này sẽ bị bóp méo ngữ cảnh, gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc làm con xấu hổ khi trưởng thành.

Bên cạnh các rủi ro trực tiếp từ tội phạm, nghiên cứu còn cảnh báo về một mối nguy ngầm mang tên "lập hồ sơ mạng xã hội" (social media profiling). Ngay cả khi trẻ em chưa hề sở hữu tài khoản cá nhân, các công ty công nghệ và bên tiếp thị thứ ba vẫn âm thầm xây dựng "hồ sơ ngầm" về trẻ dựa trên hành vi, hình ảnh do cha mẹ đăng tải hoặc tag (gắn thẻ).

Số liệu thống kê cho thấy 74% phụ huynh lo ngại dữ liệu của con mình bị thu thập trái phép để huấn luyện, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI); 73% nhận thức được con mình đang bị lập hồ sơ số và 71% phản ánh việc trẻ nhỏ sớm trở thành mục tiêu của các hoạt động quảng cáo nhắm chọn. Gần 80% người tham gia đồng tình rằng hoạt động theo dõi hành vi trực tuyến và thu thập dữ liệu từ bên thứ ba này sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển của trẻ.

Hình minh họa.

Dù nhận thức rõ các lỗ hổng bảo mật, phụ huynh hiện đại vẫn rơi vào tâm lý mâu thuẫn đối với bài toán chia sẻ thông tin. Khoảng một nửa số người được hỏi cho biết họ tìm thấy sự kết nối, đồng cảm và giải tỏa áp lực nuôi dạy con khi nhận được tương tác tích cực từ cộng đồng trực tuyến.

Tuy nhiên, để bảo vệ con, đa số phụ huynh (82%) chọn giải pháp thận trọng là không cập nhật thường xuyên các cột mốc gia đình lên mạng. Nhằm hạn chế "dấu chân số" của trẻ bị khai thác, các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên định kỳ thắt chặt quyền riêng tư của tài khoản, tắt tính năng định vị, chủ động xóa siêu dữ liệu (metadata) đính kèm trong các tệp ảnh trước khi đăng tải, gỡ bỏ các bài viết chứa thông tin về địa điểm sinh hoạt của con và cân nhắc áp dụng các công cụ quản lý chuyên dụng như ứng dụng Kaspersky safe kids.