Thương vụ 'giải cứu' TikTok tại Mỹ chính thức hoàn tất với giá rẻ bèo

Liên doanh thâu tóm tài sản của TikTok tại Mỹ vừa chính thức ra mắt và công bố bộ máy lãnh đạo vào thứ Năm (giờ địa phương), chỉ một ngày trước hạn chót 23/1 do Tổng thống Donald Trump đặt ra.

Động thái này đánh dấu hồi kết cho nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm đảm bảo sự tồn tại của TikTok tại thị trường Mỹ trước các lo ngại về an ninh quốc gia.

Theo tuyên bố mới nhất, liên doanh này sẽ do người Mỹ nắm cổ phần đa số, hoạt động dưới các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt về dữ liệu, an ninh thuật toán và kiểm duyệt nội dung.

Theo thỏa thuận, Oracle, quỹ tư nhân Silver Lake và công ty đầu tư MGX (trụ sở Abu Dhabi) sẽ cùng sở hữu 45% cổ phần của thực thể mới, mang tên "TikTok USDS Joint Venture LLC". Ảnh: Du Lam

Về cơ cấu nhân sự, Adam Presser, người từng phụ trách nỗ lực bảo mật dữ liệu người dùng Mỹ của TikTok, sẽ giữ chức Tổng giám đốc (CEO).

Vị trí Giám đốc an ninh (CSO) thuộc về Will Farrell. Hội đồng quản trị bao gồm Shou Chew (CEO TikTok Mỹ), Kenneth Glueck (Phó chủ tịch điều hành Oracle) cùng đại diện các quỹ đầu tư Susquehanna, Silver Lake và MGX.

Thương vụ này được coi là tin vui cho hơn 200 triệu người dùng Mỹ. Về bản chất, quyền kiểm soát dữ liệu và phần lớn hoạt động tại Mỹ được chuyển giao cho liên doanh mới.

Trong đó, 50% cổ phần thuộc về nhóm nhà đầu tư gồm Oracle, Silver Lake và quỹ MGX (UAE). Hơn 30% thuộc về các đơn vị liên kết của nhà đầu tư hiện hữu trong ByteDance, còn công ty mẹ ByteDance giữ lại 19,9%.

Danh sách nhà đầu tư mới còn có sự tham gia của văn phòng quản lý tài sản gia đình của tỷ phú Michael Dell, công ty đầu tư Alpha Wave (trụ sở New York) và Revolution - quỹ đầu tư mạo hiểm do đồng sáng lập AOL Steve Case dẫn dắt.

Theo bản ghi nhớ nội bộ, liên doanh mới sẽ huấn luyện lại thuật toán TikTok dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ, dưới sự giám sát lưu trữ của Oracle. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung.

Tuy nhiên, ByteDance vẫn tiếp tục quản lý mảng thương mại điện tử, quảng cáo và tiếp thị trên nền tảng mới.

Điều này đồng nghĩa trải nghiệm của người dùng Mỹ sẽ không có nhiều thay đổi rõ rệt, dù thuật toán đề xuất video có thể được điều chỉnh dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu mới.

Nguồn tin từ Axios xác nhận thương vụ định giá TikTok Mỹ ở mức khoảng 14 tỷ USD. Đây được xem là mức giá "cực thấp", bởi theo ước tính của các nhà phân tích, chỉ riêng doanh thu quảng cáo hàng năm của đơn vị này đã đạt xấp xỉ 14 tỷ USD.

Năm 2025, ông Trump đã công nhận thỏa thuận này là một "vụ thoái vốn đủ điều kiện" theo luật định. Quá trình này bắt đầu từ năm 2020 khi ông Trump lần đầu ra sắc lệnh buộc ByteDance bán mình.

Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cấm ứng dụng này vào năm 2024 trừ khi được bán, và Tòa án Tối cao đã giữ nguyên luật này vào tháng 1/2025.

Tuy nhiên, vẫn còn những tranh luận về việc liệu mô hình này có giải quyết triệt để các lo ngại an ninh quốc gia hay không, khi luật từng cấm mọi sự hợp tác về thuật toán giữa ByteDance và chủ sở hữu mới.

Phía liên doanh khẳng định sự tương tác là cần thiết để duy trì trải nghiệm toàn cầu cho người dùng và nhà sáng tạo.

Một ẩn số khác là phản ứng từ Bắc Kinh. Chính phủ Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra bình luận trực tiếp về cấu trúc cuối cùng của thương vụ này, dù trước đó TikTok từng trở thành quân bài trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.