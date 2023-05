Sơn Tùng và Nguyễn Phương Hằng "hot" nhất Google sáng 5/5

Tính tới 10h sáng ngày 5/5, Google Trends (công cụ thống kê các xu hướng truy vấn của người dùng Internet đối với các dịch vụ của Google) ghi nhận hai chủ đề "nóng" nhất là "Sơn Tùng" và "Nguyễn Phương Hằng". Đây cũng là hai chủ đề duy nhất trong bảng xếp hạng của ngày 5/5 tại thời điểm hiện tại.

Hai chủ đề "hot" nhất trên Google tính tới 10h sáng 5/5.

Trong đó, chủ đề "Sơn Tùng" gắn liền với hai từ khóa "making my way sơn tùng" và "son tung mtp". Nội dung nổi bật liên quan là thông tin về việc rạng sáng 5/5, Sơn Tùng M-TP phát hành ca khúc "Making my way". Trước khi ra mắt dự án 20 phút, anh bị buộc dừng livestream khi đang giao lưu với người hâm mộ vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok (vừa lái xe vừa livestream).

Với sản phẩm lần này, nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng cởi mở hơn với người hâm mộ. Bởi trước đây, giọng ca sinh năm 1994 chỉ đăng tải thông tin trên fanpage hoặc YouTube khi ra sản phẩm mới. Còn với Making my way, Sơn Tùng M-TP mở hẳn livestream để giao lưu, đếm ngược thời gian phát hành với người hâm mộ.

Còn chủ đề "Nguyễn Phương Hằng" nhận được nhiều sự quan tâm bởi thông tin gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày. Bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, quê An Giang; cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đang bị truy tố với tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

