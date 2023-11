Sốc: Hàng ngàn người sẵn sàng "xẻ" hộp sọ để cấy chip của Elon Musk

Bloomberg gần đây đã chia sẻ báo cáo của một trong những người viết tiểu sử về Elon Musk là Ashlee Vance, người này tiết lộ rằng đã có hàng nghìn người bày tỏ sự quan tâm đến việc nhận được một trong những bộ phận cấy ghép não của Neuralink.

Neuralink là hãng công nghệ thần kinh được Musk đồng sáng lập vào năm 2016. Vance cho biết hiện công ty vẫn chưa cấy ghép thiết bị nào lên con người, nhưng họ đang đặt mục tiêu thử nghiệm trên 11 người vào năm tới và hơn 22.000 người vào năm 2030, ông cũng tiết lộ rằng đã đến thăm các cơ sở của công ty 10 lần trong suốt ba năm.

Neuralink đặt mục tiêu cấy ghép thành công chip AI vào bộ não con người.

Đầu năm nay, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho Neuralink tiến hành thử nghiệm thiết bị của họ trên con người, thiết bị này đã được Musk mô tả là “Fitbit in your skull”. Reuters đưa tin, FDA trước đó đã từ chối yêu cầu thử nghiệm trên người của Neuralink với lý do lo ngại về sự an toàn.

Vào tháng 9, công ty bắt đầu kêu gọi người tham gia cho đợt thử nghiệm đầu tiên trên người. Neuralink cho biết họ đang tìm kiếm những người bị liệt tứ chi do chấn thương tủy sống hoặc ALS. Công ty hy vọng sẽ mang đến một thiết bị có thể tạo ra một dạng cộng sinh giữa con người và máy móc, đồng thời cho phép mọi người gửi tin nhắn hoặc chơi trò chơi chỉ bằng suy nghĩ. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên của công ty là giúp đỡ những người bị rối loạn thần kinh.

Vance cho biết trong báo cáo rằng mặc dù có rất nhiều sự quan tâm từ hàng nghìn bệnh nhân, nhưng công ty vẫn đang tìm kiếm người đầu tiên phù hợp nhất. Tình nguyện viên sẽ được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần hộp sọ của họ để một robot lớn có thể chèn một loạt điện cực và dây siêu mỏng vào não của họ.

Bác sĩ phẫu thuật phải mất vài giờ để thực hiện ca phẫu thuật cắt hộp sọ và sau đó khoảng 25 phút để robot đưa thiết bị vào, cùng một tấm mảng siêu mỏng với khoảng 64 sợi dây khác nhau. Thiết bị sẽ thay thế phần hộp sọ đã bị loại bỏ. Vance cho biết các sợi dây này mỏng đến mức chỉ bằng 1/14 bề rộng của một sợi tóc người.

Mô phỏng việc cấy ghép chip hộp sọ của Neuralink.

Neuralink đã thực hiện 155 ca phẫu thuật cấy ghép bằng robot trên nhiều đối tượng thử nghiệm trên động vật, trong đó có lợn và khỉ. Tuy nhiên, theo phong cách điển hình của Musk, tỷ phú này đang mong muốn robot hoạt động nhanh hơn nữa, cũng như yêu cầu ca phẫu thuật được thực hiện mà không cần sự trợ giúp của con người.

Hiện tại, Musk đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty công nghệ thần kinh khác như Synchron và Onward, vốn đã bắt đầu thử nghiệm trên người từ trước. Cụ thể, Synchron đã cấy thiết bị đầu tiên của họ vào một bệnh nhân Mỹ vào tháng 7/2022. Thậm chí, cuối năm 2021, một bệnh nhân khác ở Úc của Synchron đã trở thành người đầu tiên gửi tweet chỉ bằng suy nghĩ. Chính vì vậy, tỷ phú Musk cảnh báo rằng Neuralink cần phải tăng tốc một cách nhanh nhất để theo kịp AI.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]