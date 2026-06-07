Chi tiết ít ai để ý trên nồi chiên không dầu có thể ảnh hưởng sức khỏe

Trong những năm gần đây, nồi chiên không dầu đã trở thành một thiết bị nhà bếp phổ biến tại nhiều gia đình nhờ vào tính nhanh chóng, tiện lợi và khả năng nấu ăn với lượng dầu ít hơn. Tuy nhiên, một chi tiết quan trọng mà nhiều người dùng không để ý là lớp chống dính của rổ chiên có thể giải phóng các hạt vi nhựa vào thực phẩm.

Người dùng cần chú ý khi sử dụng nồi chiên không dầu.

Được biết đến với tên gọi PTFE hay Teflon, lớp chống dính này thuộc nhóm hóa chất PFAS, thường được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”. Vấn đề không nằm ở bản thân PTFE, mà ở việc lớp phủ này có thể bị trầy xước, mòn hoặc hư hỏng. Nghiên cứu từ Đại học Newcastle (Anh) và Đại học Flinders (Úc) cho thấy, chỉ một vết nứt nhỏ trên lớp chống dính có thể giải phóng khoảng 9.100 hạt vi nhựa Teflon vào thực phẩm. Trong trường hợp nghiêm trọng, con số này có thể lên tới 2,3 triệu hạt.

Lớp phủ PTFE cũng có thể xuống cấp theo thời gian ngay cả khi không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Đặc biệt, lượng hạt thải ra có xu hướng tăng khi nhiệt độ nấu cao. Tuy nhiên, PTFE chỉ bắt đầu phân hủy và giải phóng khí độc hại ở nhiệt độ trên 260°C, trong khi hầu hết nồi chiên không dầu chỉ đạt nhiệt độ tối đa khoảng 200°C, do đó nguy cơ tức thời được coi là thấp nếu lớp phủ còn nguyên vẹn.

Được biết, PFAS đã được liên kết với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm vô sinh và một số loại ung thư, mặc dù tác động cụ thể của việc nuốt phải các vi hạt Teflon vẫn đang được nghiên cứu.

Hãy chọn mẫu có khoang bằng kính cường lực và các bộ phận bên trong bằng thép không gỉ.

Để đảm bảo an toàn, người dùng nên thường xuyên kiểm tra tình trạng của giỏ chiên. Nếu phát hiện vết xước sâu, sứt mẻ hoặc lớp phủ bị bong tróc, có thể đã đến lúc thay thế giỏ chiên hoặc toàn bộ thiết bị. Để kéo dài tuổi thọ của lớp phủ, người dùng nên tránh sử dụng miếng cọ rửa, dụng cụ kim loại và chỉ rửa giỏ bằng miếng bọt biển mềm.

Nếu đang có ý định mua nồi chiên không dầu mới, hãy tìm kiếm các mẫu có khoang bằng kính cường lực và các bộ phận bên trong bằng thép không gỉ. Những vật liệu này không chứa PFAS và không thải ra các hạt bụi vào thực phẩm khi bị mòn.

Việc lựa chọn thiết bị bền bỉ và an toàn không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn mang lại sự yên tâm cho người dùng trong quá trình nấu nướng.