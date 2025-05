Samsung đẩy nhanh tốc độ triển khai One UI 7

Chỉ trong thời gian ngắn, Samsung đã chính thức khởi động bản cập nhật One UI 7 đến 4 thiết bị khác nhau, bao gồm cả 2 điện thoại và 2 máy tính bảng tầm trung.

Galaxy A25 chỉ là một trong số nhiều thiết bị tầm trung gần đây được nâng cấp lên One UI 7.

Đầu tiên là Galaxy A25 được Samsung ra mắt vào cuối năm 2023. Sản phẩm này trang bị chip Exynos 1280 và sẽ nhận thêm ba bản nâng cấp hệ điều hành sau khi chạy Android 14. Mặc dù không phải người dùng tại mọi thị trường nhận được One UI 7 dựa trên Android 15, nhưng đây là một tín hiệu tích cực cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại giá rẻ.

Tiếp theo là Galaxy A73, một sản phẩm cao cấp hơn trong dòng A Series với chip Snapdragon 778 và phát hành vào mùa xuân năm 2022 với Android 12. Đây là bản cập nhật lớn thứ ba cho thiết bị này, đồng nghĩa với việc người dùng chỉ còn một bản nâng cấp nữa trước tháng 5/2026.

Ngoài ra, phiên bản 2024 của Galaxy Tab S6 Lite cũng đã bắt đầu nhận bản cập nhật lớn đầu tiên, hiện có mặt tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ sớm mở rộng ra các khu vực khác, bao gồm cả Mỹ. Cuối cùng, Galaxy Tab Active 5 là một sản phẩm hướng đến doanh nghiệp, cũng đang được nâng cấp tại Hàn Quốc với bản vá bảo mật tháng 4 và kích thước tải xuống khoảng 3GB.

Ngay cả Galaxy A14 cấp thấp nhất cũng chắc chắn sẽ sớm nhận được One UI 7.

Samsung không ngừng mở rộng danh sách thiết bị nhận bản cập nhật One UI 7. Theo lịch trình dự kiến, các thiết bị như Galaxy A15, A14, A33, A53, Galaxy Tab A9 Plus, Galaxy XCover 7 và nhiều sản phẩm khác sẽ tham gia vào “bữa tiệc” Android 15 vào tháng 6 tới. Một lịch trình mới đang được lan truyền trên mạng xã hội dự đoán rằng Galaxy Tab Active 4 Pro, Tab A9, Tab A9 Plus, A53, A33, A14, A16, A05s, XCover 7 và XCover 6 Pro sẽ được cập nhật trong tháng 6.

Rõ ràng, Samsung đang nỗ lực không ngừng để cập nhật One UI 7 cho nhiều thiết bị cũ trước khi One UI 8 chính thức ra mắt.