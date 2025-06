Đây là điều xấu hổ nhất của One UI 7

Samsung vừa khởi động giai đoạn phát triển One UI 8, mở ra cơ hội cho người dùng và các thử nghiệm viên tiếp cận sớm với những tính năng mới. Điều này cũng tiết lộ một sự thật đáng thất vọng khi One UI 7 trở thành giao diện One UI có tuổi thọ ngắn nhất từ trước đến nay.

Kể từ khi One UI đầu tiên ra mắt vào năm 2018, Samsung đã tiến hành thử nghiệm beta cho phần mềm của mình. Giống như nhiều nhà sản xuất điện thoại Android khác, công ty Hàn Quốc thường chờ đợi bản cập nhật hệ điều hành mới trước khi công bố giao diện phần mềm tùy chỉnh của mình.

Theo truyền thống, Google phát hành một phiên bản Android mới mỗi năm, và Samsung cũng bắt đầu chương trình beta cho các phiên bản One UI mới, kéo dài vài tháng trước khi phát hành bản ổn định cho các dòng điện thoại hàng đầu và sau đó mở rộng ra các thiết bị khác. Vấn đề là, sau nhiều lần trì hoãn bản beta đã khiến sự xuất hiện của One UI 7 ổn định mất rất nhiều thời gian, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn triển khai ngay cả khi One UI 8 beta bắt đầu xuất hiện.

Để rõ hơn, dưới đây là lịch trình phát hành beta của các phiên bản One UI trong quá khứ:

- One UI 1.0: Tháng 11/2018.

- One UI 2.0: Tháng 10/2019.

- One UI 3.0: Tháng 10/2020.

- One UI 4.0: Tháng 9/2021.

- One UI 5.0: Tháng 8/2022.

- One UI 6.0: Tháng 8/2023.

- One UI 7.0: Tháng 12/2024.

One UI 8 hứa hẹn sẽ đưa lịch trình cập nhật quay trở lại.

Thời gian triển khai giữa các bản beta của từng phiên bản cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt:

- One UI 1.0 đến 2.0: 11 tháng.

- One UI 2.0 đến 3.0: 12 tháng.

- One UI 3.0 đến 4.0: 11 tháng.

- One UI 4.0 đến 5.0: 11 tháng.

- One UI 5.0 đến 6.0: 12 tháng.

- One UI 6.0 đến 7.0: 16 tháng.

Bản beta của One UI 8.0 đã bắt đầu vào ngày 28/5/2025, trong khi One UI 7.0 đã được đưa vào chương trình beta từ ngày 7/12/2024. Điều này có nghĩa là từ khi One UI 7.0 ra mắt đến khi One UI 8.0 được giới thiệu, phiên bản trước đã tồn tại trong 5 tháng 21 ngày.

Kết quả này khiến One UI 7.0 thực sự là phiên bản có thời gian tồn tại ngắn nhất, và nguyên nhân chủ yếu do Samsung gặp phải sự chậm trễ trong quá trình phát triển và thử nghiệm. Tuy nhiên, One UI 8 hứa hẹn sẽ thiết lập lại chính sách cập nhật phần mềm của nhà sản xuất này.