Robot Trung Quốc gây bất ngờ với thân hình nữ tính và nhiều đường cong

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng vừa công bố thế hệ robot hình người thứ 8, một động thái phá cách táo bạo so với thiết kế truyền thống, và ấn định kế hoạch sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2026.

Cụ thể, tại sự kiện AI Day tổ chức ở Quảng Châu, Xpeng đã tiết lộ thế hệ robot IRON mới nhất. Ngay lập tức, thiết kế của robot này đã thu hút sự chú ý lớn khi từ bỏ hoàn toàn vẻ ngoài nam tính, máy móc thường thấy ở các công ty đối thủ.

Buổi ra mắt robot hình người IRON thế hệ mới của Xpeng.

Thay vào đó, Xpeng giới thiệu một robot có hình dáng "nữ tính" với nhiều đường cong hơn. Đáng chú ý hơn, robot này được trang bị một lớp da tổng hợp toàn thân, nhằm mang lại cảm giác "ấm áp và thân mật hơn".

Xpeng còn đi xa hơn khi cho phép người dùng tùy chỉnh sâu ngoại hình, từ màu sắc, kiểu tóc, cho đến các kiểu dáng cơ thể khác nhau (như mũm mĩm, thể thao, cao hoặc thấp) và thậm chí là quần áo trong tương lai.

Một trong những tuyên bố gây ngạc nhiên nhất từ CEO Xpeng, ông He Xiaopeng, là về mục đích sử dụng của robot. Trong khi hầu hết các nhà sản xuất robot khác đang tập trung vào ứng dụng công nghiệp (nhà máy) hoặc công việc nội trợ, Xpeng lại đi một hướng hoàn toàn khác. Công ty thừa nhận, dù robot hình người hiệu quả hơn, nhưng họ phát hiện ra rằng chúng "không đặc biệt hiệu quả trong môi trường nhà máy hoặc xử lý các nhiệm vụ lặp đi lặp lại".

Robot nữ tính có đường cong mềm mại của Xpeng.

Thay vì cạnh tranh trong lĩnh vực lao động chân tay, Xpeng định vị robot của mình sẽ thành công với vai trò lễ tân, hướng dẫn viên du lịch, hoặc trợ lý mua sắm cá nhân.

Thực tế, robot IRON thế hệ thứ 7 đã đảm nhận một phần công việc hướng dẫn khách tham quan tại trụ sở mới của Xpeng. Công ty muốn thế hệ thứ 8 (với thiết kế mới) sẽ đảm nhận hoàn toàn vai trò này và giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng của hãng.

Về mặt công nghệ, robot mới sở hữu sức mạnh tính toán 2250 TOPS và được tích hợp các công nghệ VLT, VLA, VLM (vốn có trên xe điện Xpeng) để giúp chúng đi lại tự nhiên hơn và nhận thức môi trường xung quanh. Mặc dù vậy, một video trình diễn cho thấy dáng đi của robot vẫn còn "kỳ lạ".

Một nâng cấp đáng giá là bàn tay mới với 22 bậc tự do, cho phép nó cầm nắm các vật nhỏ một cách nhẹ nhàng.

Về bảo mật, CEO Xpeng cam kết robot sẽ tuân thủ 3 điều luật robot của Isaac Asimov, và bổ sung điều luật thứ tư rằng robot không được phép tiết lộ dữ liệu của chủ sở hữu.

Dù hướng đi của Xpeng có vẻ thực tế hơn các đối thủ, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra: Liệu robot này có đang giải quyết một vấn đề không tồn tại? Sự cần thiết của một thiết kế nữ tính và các tùy chỉnh sâu như vậy là gì? Và quan trọng nhất, mức giá của nó sẽ là bao nhiêu? Câu trả lời dự kiến sẽ rõ ràng hơn khi robot tiến gần đến ngày sản xuất vào năm 2026.