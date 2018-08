Phần mềm tạo ảnh đại diện và ảnh cover “chất” cho Facebook

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 08:00 AM (GMT+7)

Các ứng dụng và website dưới đây cho phép bạn tạo ảnh đại diện và ảnh cover Facebook độc đáo và đáng nhớ.

Là mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook chính là cầu nối bạn với tất cả mọi người. Dù thiết lập quyền riêng tư như thế nào, ảnh đại diện và ảnh bìa (ảnh cover) Facebook của bạn vẫn hiển hiện ra bên ngoài. Chúng nói lên bạn là ai, là người như thế nào. Nếu muốn có ảnh đại diện và ảnh cover đẹp, chất, ý nghĩa, dễ đi vào lòng người, bạn có thể sử dụng các công cụ dưới đây:

1. LaMem

LaMem chấm điểm độ ấn tượng của ảnh đại diện Facebook.

LaMem yêu cầu bạn tải ảnh đại diện Facebook lên, mất vài phút để phân tích và cho điểm. Bạn bấm vào dấu chấm hỏi nhỏ bên cạnh điểm số để biết bao nhiêu % người xem ảnh sẽ nhớ đến nó sau 2 phút. Đây là website do các kỹ sư của Đại học Kỹ thuật Massachusetts lập ra nên khá đáng tin cậy.

2. FaceTune

Với FaceTune, chỉ bằng vài lần chạm, bạn có thể chỉnh sửa nhanh các khuyết điểm trên gương mặt như làm mịn da, làm trắng răng, xóa mắt đỏ… Thậm chí, FaceTune còn định hình lại cơ hàm, tạo V-line, khiến cho ảnh đại diện Facebook của bạn trông khác đi đôi chút. Bên cạnh bộ lọc làm đẹp, ứng dụng có các hiệu ứng khác như làm mờ hậu cảnh, thêm khung hình…

3. First Covers

First Covers cung cấp kho ảnh cover Facebook lớn.

First Covers giới thiệu cho bạn hàng trăm mẫu ảnh cover Facebook đẹp khác nhau để tải về và thêm vào tài khoản riêng tư. Chúng được xếp theo các mục như diễn viên, hoạt hình, meme, phim ảnh… Nếu thích tấm ảnnh nào đó và muốn dùng làm ảnh cover, First Covers cung cấp nút bấm “Add this to your profile” để tối giản quy trình.

4. Trendy Covers

Trendy Covers cũng có kho ảnh cover Facebook lớn như First Covers nhưng bổ sung công cụ giúp bạn tạo ra ảnh cover mang phong cách riêng. Sau khi thiết kế ảnh bìa Facebook đẹp theo ý muốn, bạn có thể tải trực tiếp lên Facebook của mình từ website hoặc tải về máy.

5. Canva

Ảnh cover Facebook được tạo trên Canva

Canva cũng là website giúp bạn tạo ra các tấm ảnh cover Facebook “chất”, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác mà không cần đến kiến thức đồ họa. Canva có sẵn nhiều layout để bạn bắt đầu, đặc biệt khi bạn không biết nên dùng phông chữ nào hay đặt ký tự ở đâu.

6. Biteable

Biteable cho phép tạo video cover cho Facebook

Nếu muốn quảng bá doanh nghiệp trên Facebook, bạn nên dùng video cover để thu hút sự chú ý của người xem. Bạn không cần đến kỹ năng chỉnh sửa hay sản xuất video chuyên nghiệp vì đã có Biteable. Để bắt đầu, chọn từ thư viện mẫu video của Biteable, thay đổi ký tự, thêm bớt nhạc nền, cảnh. Website dễ sử dụng và không cần kỹ năng gì to tát. Một lưu ý nhỏ là phiên bản miễn phí bị chèn watermark và bạn phải trả phí 29 USD/tháng nếu muốn video trông chuyên nghiệp hơn.