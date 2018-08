Bạn có đang sử dụng đúng gói internet đáng với số tiền mình bỏ ra?​​​​​​​

Thứ Ba, ngày 21/08/2018 10:11 AM (GMT+7)

Trong thời đại các dịch vụ xem trực tuyến như Netflix đang trở nên phổ biến thì tốc độ internet ngày càng quan trọng. Sau đây là cách kiểm tra xem bạn có đang dùng đúng gói với tốc độ mạng mà nhà mạng hứa hẹn hay không?

Khi bạn đăng ký Internet gia đình, bạn thường phải trả một mức giá nhất định dựa trên tốc độ kết nối của bạn. Tốc độ càng nhanh, bạn càng phải trả nhiều tiền hơn. Thế nhưng điều quan trọng là bạn phải biết cách kiểm tra xem bạn có nhận được tốc độ mạng đúng với số tiền mình đã trả hay không.

Trong trường hợp nếu tốc độ mạng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, bạn có thể gọi điện đến nhà mạng và yêu cầu đổi gói hay kiểm tra lại kết nối. Thế nhưng trước hết cần biết cách kiểm tra tốc độ mạng nhà mình trước khi đối chấp với nhà mạng.

Sau đây là tất cả những kiến thức cần biết về độ quan trọng của tốc độ internet tại nhà cũng như cách kiểm tra kết nối:

Tại sao tốc độ internet lại ngày càng quan trọng?

Nếu như trước kia hầu như mọi người chỉ sử dụng internet để kết nối máy tính, điện thoại thì hiện nay các dịch vụ truyền hình trực tuyến như Netflix trở nên phổ biến, độ phân giải màn hình tăng từ HD lên 4K, khiến internet ngày càng quan trọng hơn trong kết nối nhanh tại nhà.

Bởi nếu một chương trình từ Netflix có độ phân giải cao nhưng lại liên tục bị tạm dừng trong lúc xem, chứng tỏ gói kết nối internet của bạn không đủ nhanh và mạnh. Hơn nữa internet trong nhà bạn không chỉ mỗi TV mà được chia sẻ cho nhiều thiết bị khác như máy tính, điện thoại và máy tính bảng.

Càng nhiều người sử dụng internet cùng một lúc, lấy ví dụ như con bạn đang chơi game Fortnite và một người nữa lại đang xem stream trên Netflix thì nhu cầu sử dụng internet nhanh hơn lại càng cao.

Tốc độ internet tối đa dành cho một gia đình là bao nhiêu?

Để phát trực tuyến HD khi sử dụng dịch vụ Netflix cần phải có tốc độ kết nối 5 Mbps nhưng đây chỉ là đối với 1 thiết bị. Nếu mạng internet của gia đình bạn bị giới hạn với tốc độ 5 MB/ 1 giây thì về mặt kĩ thuật chỉ có một thiết bị có thể xem được trực tuyến tại một thời điểm mà thôi.

Không những thế tốc độ internet cũng tùy thuộc vào độ phủ sóng của nơi bạn đang sinh sống cũng như công ty cung cấp dịch vụ đó. Thông thường tốc độ internet sẽ nằm trong khoảng dưới 1 Mbps đến hơn 1.000 MB/1 giây. Trung bình cứ khoảng 4 hộ gia đình nên có tốc độ internet được tải xuống tối thiểu là 50 MB/1 giây.

Điều này cho phép xem một bộ phim có dung lượng 2 GB trong vòng ít hơn 5 phút, nếu bạn trả một tiền cho một gói internet tốc độ 1 Gbps, có thể tải bộ phim đó chỉ trong vòng 16 giây.

Cách kiểm tra tốc độ internet trong nhà của bạn

Những điều trên đã lý giải tại sao bạn cần phải biết được tốc độ internet của nhà mình là bao nhiêu, để có thể đảm bảo được rằng nhà cung cấp đã bán cho bạn một gói internet đúng như lời hãng hứa hẹn, cũng như mạng có đủ mạnh để cung cấp cho bao nhiêu thiết bị trong nhà.

Thông thường nếu bạn trả 70 USD (tương đương 1 triệu 6 VNĐ) với gói internet hứa hẹn lên tới 250 Mbps nhưng thực tế bạn chỉ nhận được 60 Mbps - với giá thông thường là 40 USD (900 nghìn VNĐ). Trong trường hợp này, bạn nên gọi cho công ty mạng của mình và yêu cầu giảm giá hoặc sửa lại tốc độ kết nối, thông thường phía nhà bạn có thể đồng bộ hóa lại cáp modem để đảm bảo tốc độ nhanh hơn.

Sau đây là cách kiểm tra tốc độ internet tại nhà thông qua speedtest.net, để thử nghiệm tốc độ kết nối Internet từ máy tính của mình, sau đó dựa vào đó để biết được tốc độ gửi và nhận dữ liệu trên đường truyền internet là bao nhiêu:

1. Nếu máy tính vẫn chưa kết nối mạng có dây, hãy rút đầu cáp mạng Ethernet và gắn sang cổng mạng (port) khác trên bộ định tuyến (router).

2. Mở trình duyệt web.

3. Đi đến địa chỉ www.speedtest.net.

4. Nhấn vào "Go".

5. Sau khi nhấn Go, một đồng hồ tốc độ của Speedtest.net sẽ cho bạn thấy sẽ bắt đầu hiển thị tốc độ download dữ liệu từ máy tính đến server đã chọn và tốc độ gửi dữ liệu theo chiều ngược lại (quá trình upload và download) tốc độ tải xuống và lên của mạng nhà bạn.

6. Khi quá trình kiểm tra tốc độ mạng hoàn thành, bạn sẽ thấy một giao diện như dưới đây với bảng thống kê tốc độ truyền (upload) và nhận (download) dữ liệu từ máy tính đến server đã chọn trên đường truyền của bạn. Trong đó:

Download speed (Tốc độ tải về) cho bạn biết tốc độ dữ liệu được tải về máy tính của bạn là nhanh hay chậm, được tính bằng Megabits per second (Mbps). Để đánh giá kết quả, bạn cần biết tốc độ của dịch vụ bạn đăng ký, sau đó so sánh chúng. Để tham khảo, dịch vụ Netflix cần 25Mbps để truyền tải (streaming) video 4K hoặc 5Mbps cho video HD 1080p.

Upload speed (Tốc độ tải lên) cho thấy tốc độ bạn có thể tải dữ liệu lên, chẳng hạn khi bạn sao lưu file lên một dịch vụ đám mây. Tốc độ này thường chậm hơn hơn tốc độ tải về, và không được quảng cáo bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Bạn thực hiện kiểm tra download speed bằng cách tải về các gói dữ liệu khác nhau thông qua những cổng (port) khác nhau. Trong suốt quá trình tải về, nó tính toán xem có bao nhiêu byte được tải về trong vòng một giây và sau đó nó chuyển đổi chúng thành bits per second, bởi vì bits per second (bps) chính là đơn vị tính tốc độ tải về. Tương tự, Kbps nghĩa là Kilobits per second và Mbps nghĩa là Megabits per second.

Kết hợp ba bài test với nhau, bạn sẽ nhìn nhận được cách thiết lập Wi-Fi của nhà bạn đang hoạt động. Đồng thời biết được liệu tốc độ Internet của bạn có nhanh như cam kết của nhà cung cấp không, hoặc có đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình không hay liệu bộ định tuyến của bạn có đủ mạnh không.

Ngoài ra bạn có thể download ứng dụng của Speedtest cho Android và iOS để kiểm tra tốc độ mạng trên điện thoại của mình.