One UI 8 sẽ không có "cuộc đại tu" nào về thiết kế và tính năng

Trong khi các bản cập nhật phần mềm lớn thường gắn liền với những thay đổi "lột xác" về giao diện và tính năng, Samsung dường như đang có một kế hoạch khác biệt cho One UI 8. Theo một nguồn tin độc quyền đáng tin cậy, phiên bản One UI dựa trên Android 16 sắp tới sẽ tập trung vào những tinh chỉnh nhỏ và cải thiện hiệu năng "ngầm", thay vì một cuộc đại tu toàn diện.

One UI 8 sẽ tập trung vào cải thiện các tinh chỉnh nhỏ và hiệu năng.

Thông tin này đến từ một nguồn tin nội bộ thân cận với Samsung, người từng cung cấp chính xác lịch trình ra mắt các phiên bản One UI trước đây. Người này tiết lộ rằng One UI 8 "sẽ không phải là điều mà hầu hết mọi người gọi là một bản cập nhật lớn". Thay vào đó, "đội ngũ đang tập trung vào việc làm cho những gì đã có tốt hơn, chứ không phải bắt đầu lại từ đầu".

Cách tiếp cận này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý so với truyền thống của Samsung. Trước đây, các bản cập nhật One UI hàng năm thường mang đến những thay đổi lớn về mặt hình ảnh và bổ sung hàng loạt tính năng mới, đôi khi tạo ra "bước nhảy vọt" rõ rệt về trải nghiệm như với One UI 7. Tuy nhiên, One UI 8 được mô tả là sẽ có những thay đổi "nhỏ hơn", tập trung vào việc cải thiện hiệu năng, mang lại trải nghiệm nhanh và mượt mà hơn, cùng với những điều chỉnh tinh tế cho các tính năng người dùng đã quen thuộc.

Lý giải cho hướng đi này, các chuyên gia cho rằng Samsung đang lắng nghe phản hồi từ người dùng, những người ngày càng coi trọng sự ổn định, đáng tin cậy và hiệu năng mượt mà trong sử dụng hàng ngày hơn là việc liên tục bổ sung các tính năng mới có thể ít được sử dụng. Hơn nữa, khi phần mềm smartphone ngày càng hoàn thiện và người dùng có xu hướng giữ điện thoại lâu hơn, những bản cập nhật mang tính cải tiến nhỏ, đều đặn sẽ dễ làm quen và ít gây xáo trộn hơn so với các đợt tái thiết kế lớn buộc người dùng phải học lại cách sử dụng.

Mặc dù nguồn tin chưa thể tiết lộ cụ thể các tính năng mới nào sẽ xuất hiện, nhưng họ khẳng định rằng việc làm cho điện thoại chạy nhanh hơn và cải thiện thời lượng pin vẫn là những ưu tiên hàng đầu của đội ngũ phát triển One UI 8.

One UI 8 được kỳ vọng sẽ chính thức trình làng vào cuối năm nay, có khả năng cùng với sự ra mắt của dòng Galaxy Z Fold7. Với triết lý "nếu nó chưa hỏng, đừng sửa nó" dường như đang được áp dụng, One UI 8 có thể không mang đến cảm giác "wow" ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại hứa hẹn mang lại trải nghiệm ổn định, hiệu quả và mượt mà hơn cho người dùng Galaxy trong dài hạn.