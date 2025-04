Samsung "xát muối vào vết thương" với lịch cập nhật One UI 7 mới

Điều này đặc biệt được người dùng quan tâm sau khi bản cập nhật Android 15 cho các thiết bị Pixel của Google gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa và ổn định. Mặc dù công ty Hàn Quốc đã công bố một lịch trình đầy tham vọng cho hàng chục bản cập nhật phần mềm trong tương lai, nhiều người dùng vẫn hoài nghi về khả năng thực hiện của Samsung sau hàng loạt trì hoãn và sự cố với One UI 7 trong thời gian qua.

One UI 7 đang là bản cập nhật gây thất vọng của Samsung.

Theo thông tin từ Ấn Độ, Samsung đã công bố lịch trình cập nhật One UI 7 cho các thiết bị Galaxy. Cụ thể danh sách thực hiện như sau:

- Tháng 4/2025: Galaxy S24 , S24 Plus, S24 Ultra, Z Flip 6 và Z Fold 6.

- Tháng 5/2025: Galaxy Tab S10 Plus, Tab S10 Ultra, Z Flip 5, Z Fold 5, Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S24 FE, Z Flip 4, Z Fold 4, Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra, Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3, Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, S23 FE, Tab S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra, Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, Galaxy S21 FE.

- Tháng 6/2025: Galaxy Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus, Galaxy A16 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy F16 5G, Galaxy M16 5G, Galaxy M35 5G, Galaxy M55 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy F15 5G, Galaxy M15 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy F55 5G, Galaxy M55s 5G, Galaxy A05s, Galaxy A15 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy F05, Galaxy F34 5G, Galaxy F54 5G, Galaxy M05, Galaxy M34 5G, Galaxy Tab A9 Plus, Galaxy A14, A14 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy F14, Galaxy M14, Galaxy A06, Galaxy XCover 7, Galaxy F14 5G, Galaxy M14 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G.

- Tháng 7: Galaxy Tab A9.

Tháng 4 đã đi qua hơn nửa nhưng người dùng dòng dòng Galaxy S24 vẫn chưa nhận được One UI 7 ổn định.

Tuy nhiên, lịch trình này dường như không thực tế, nhất là khi Samsung đã phải đối mặt với nhiều sự cố trong việc phát hành One UI 7 cho các thiết bị Galaxy S24 và Z Fold 6. Trước đó, công ty đã dự kiến triển khai bản cập nhật cho nhiều thiết bị khác vào cuối tháng này, nhưng điều này dường như không khả thi.

Ngoài ra, các thiết bị tầm trung như Galaxy A34, A35 và A16 cũng đã bị hoãn lịch cập nhật từ tháng 5 sang tháng 6. Điều này cho thấy rằng không chỉ các sản phẩm cao cấp mà ngay cả các thiết bị tầm trung cũng đang gặp khó khăn trong việc nhận bản cập nhật đúng hạn.

Mặc dù Samsung đang cố gắng giữ nguyên mốc thời gian cho các sản phẩm cao cấp như Galaxy S22 và S21, nhưng với tình hình hiện tại, việc hoàn thành tất cả các bản cập nhật vào tháng 5 dường như là một thách thức lớn. Người dùng hy vọng rằng Samsung sẽ vượt qua những khó khăn này và thực hiện đúng cam kết của mình, bắt đầu từ việc khởi động lại việc triển khai One UI 7 cho dòng sản phẩm Galaxy S24, Z Flip 6 và Z Fold 6 trong thời gian sớm nhất.