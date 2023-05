Nối bước TikTok, ứng dụng hẹn hò của GenZ vừa bổ sung nhiều điều cấm

Ứng dụng hẹn hò phổ biến nhất thế giới Tinder vừa công bố những cập nhật mới đối với Quy tắc cộng đồng hiện có của ứng dụng, đồng thời nêu rõ các hành vi tích cực mang lại trải nghiệm tốt nhất có thể cho mọi thành viên. Việc cập nhật Quy tắc cộng đồng là một phần trong nỗ lực của Tinder nhằm giúp ứng dụng trở thành một nơi thú vị và an toàn để gặp gỡ những người mới, tương tự cách mà mạng xã hội TikTok đã và đang làm.

“Phần lớn thành viên của Tinder thuộc độ tuổi từ 18 - 25 và Tinder thường là trải nghiệm hẹn hò đầu tiên của họ. Để hướng dẫn những người trẻ tuổi này bắt đầu hành trình hẹn hò của chính mình, Tinder đang sử dụng chính sách được cập nhật để nhắc nhở và nâng cao nhận thức của các thành viên về thói quen hẹn hò lành mạnh bao gồm cả cả hẹn hò trực tuyến và trực tiếp.” ông Ehren Schlue - Phó Chủ tịch cấp cao về Chiến lược thành viên tại Tinder cho biết.

Quy tắc cộng đồng vừa được cập nhật trên Tinder.

Quy tắc cộng đồng của Tinder được xây dựng trên các nguyên tắc về tính chân thực, toàn diện và tôn trọng. Bản cập nhật Quy tắc cộng đồng của Tinder sẽ giúp giữ cho Tinder luôn là nơi tạo nên những kết nối ý nghĩa. Các thành viên sẽ bắt đầu nhận được thông báo về những cập nhật này trong cả ứng dụng Tinder và qua email.

Tính chân thực

“Bạn hẹn hò lâu dài” là Mục đích hẹn hò được lựa chọn nhiều nhất trên Tinder (40% thành viên Tinder). Điều này cho thấy giới trẻ hẹn hò trên Tinder rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm các đối tượng chất lượng. Sự chân thực là một điều kiện không thể thiếu của một tương hợp chất lượng và giờ đây sẽ được củng cố thêm qua các chính sách bên dưới:

Tạo mối liên hệ cá nhân, không vì mục đích kinh doanh: Tinder không phải là nơi để quảng cáo cho doanh nghiệp cố gắng kiếm doanh thu. Các thành viên không được quảng cáo, quảng bá hoặc chia sẻ các liên kết hay các trang mạng xã hội để thu hút lượng người theo dõi, bán hàng, gây quỹ hoặc vận động chiến dịch cá nhân. Để giúp chống lại điều này, Tinder sẽ xóa các chức năng liên kết tài khoản xã hội khỏi tiểu sử Tinder.

Hãy là chính bạn: Các thành viên Tinder đang muốn gặp gỡ người thực để có những kết nối thực; các thành viên không bao giờ được tạo nhân cách giả hoặc giả làm người khác, ngay cả khi đó chỉ là để cho vui.

Hãy là một thành viên trung thực: Không sử dụng Tinder để chia sẻ các thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Điều này bao gồm việc gửi báo cáo sai để chống lại các thành viên khác. Các thành viên cũng không nên sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba để mở khóa các tính năng hoặc trò chơi trong ứng dụng.

Tôn trọng

Sự tôn trọng luôn là cốt lõi của Tinder, bắt đầu bằng việc tương hợp lẫn nhau, yêu cầu cả hai thành viên bày tỏ sự quan tâm với đối phương trước khi bắt đầu trò chuyện. Các tính năng An toàn và Tin cậy như "Are You Sure?" (Bạn có chắc chắn không?) và "Does This Bother You?" (Có tin nhắn nào làm phiền bạn không?) chủ động can thiệp để giúp giảm việc gửi và nhận tin nhắn chứa ngôn ngữ có thể gây hại, khuyến khích các cuộc trò chuyện lành mạnh và phù hợp. Tinder đang làm nổi bật các chính sách sau để nhắc nhở các thành viên rằng sự tôn trọng và điềm tĩnh luôn đi đôi với nhau:

Giữ các cuộc trò chuyện riêng tư: Các cuộc trò chuyện trên Tinder nên được hiểu và thực hiện theo đúng nghĩa của chúng. Trừ khi đã được đồng ý từ đối phương, các thành viên không được đăng tải các cuộc trò chuyện riêng tư mà họ đã trao đổi với đối tượng tương hợp.

Tôn trọng ranh giới: Mỗi người có một quan điểm khác nhau về sự thoải mái. Để giúp các thành viên tránh chia sẻ quá mức và giảm nguy cơ bị xóa khỏi ứng dụng, các thành viên có thể sử dụng các tính năng trong ứng dụng để hiểu rõ Mục đích hẹn hò của mình. Điều này cho phép họ bắt đầu cuộc trò chuyện với những người có cùng mục tiêu và quan điểm.

Hướng đến điều tốt: Các thành viên Tinder đang tìm kiếm những kết nối ý nghĩa. Bất kỳ hành động hay cử chỉ nào hướng đến, có ý, hoặc gây hại cho một thành viên khác - dù trong môi trường trực tuyến hay ngoài đời thật, tác động vật lý hay qua không gian mạng - đều không được chấp nhận trên Tinder và sẽ bị xử lý nghiêm trọng.

Toàn diện

Tinder đã phát triển và phát triển để thể hiện sự đa dạng của thành viên, đồng thời tạo một không gian kết nối an toàn và toàn diện. Có mặt tại hơn 190 quốc gia với 45 ngôn ngữ khác nhau, Tinder có số lượng thành viên đa dạng nhất so với bất kỳ ứng dụng hẹn hò nào khác và được thiết kế không thể lọc các đối tượng phù hợp tiềm năng theo sắc tộc. Vào năm 2017, Tinder đã cho ra mắt thêm lựa chọn giới tính và khuynh hướng tính dục. Để nhắc nhở các thành viên rằng họ đang tương tác với các thành viên khác thuộc mọi tầng lớp xã hội, Tinder nêu bật các chính sách sau:

Giao tiếp với thái độ tôn trọng: Tinder không phải là nơi dành cho sự thù ghét, cố chấp hoặc bạo lực hướng đến một người do cách bản dạng hoặc ngoại hình của họ. Các thành viên khi gặp đối tượng không đáp ứng các tiêu chí cá nhân của mình có thể chọn tương hợp hoặc không tương hợp và tiếp tục vuốt.

Mỗi người một tài khoản: Tinder hỗ trợ tất cả các loại mối quan hệ. Dù là tìm kiếm mối quan hệ một vợ một chồng hay mối quan hệ mở, mỗi cá nhân cần có một tài khoản riêng và Tinder không hỗ trợ việc nhiều người cùng có quyền truy cập vào một tài khoản.

Các thành viên nên báo cáo bất kỳ ai gây hại hay gây khó chịu cho họ hoặc vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số các quy tắc cộng đồng bằng nhiều cách, chẳng hạn như Long Press Reporting (nhấn giữ tin nhắn xúc phạm để bắt đầu quy trình báo cáo). Khi đó, Tinder sẽ thực hiện hành động thích hợp tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của báo cáo.

